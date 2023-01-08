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    「36小時停火」結束 俄羅斯復炸烏東釀2死

    2023/01/08 19:28

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在俄羅斯單方面宣布的36小時東正教耶誕節停火令結束、莫斯科當局誓言繼續戰鬥直到取勝後，烏克蘭東部官員8日表示，該區遭到徹夜轟炸，至少造成2人死亡。

    由於俄烏7日適逢東正教耶誕節，俄國總統普廷日前下令停火36小時，直到格林威治標準時間7日晚上9點（台灣時間8日5點）。但烏方拒不配合，並稱俄軍根本沒遵守普廷的停火令，7日曾砲轟前線數十個陣地與民居據點。

    烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在即時通軟體Telegram上表示，該區1名50歲男子死於俄軍的徹夜砲擊。傳出該消息的時間點，是莫斯科剛過午夜、即停火令剛結束之際。此外，當地官員還說，烏東頓內茨克地區（Donetsk）的另1起攻擊中也有1人死亡。路透尚無法立即證實此一消息。

    即便宣布停火，莫斯科當局在東正教耶誕節當天仍誓言戰鬥到底。國營塔斯社（TASS）引述普廷的第一副幕僚長、前總理基里延科（Sergei Kiriyenko）的話說，將會落實完成普廷對特殊軍事行動（指俄烏戰爭）所設定的任務，「（其結果）必然會是勝利」。

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