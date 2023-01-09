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    軍情動態》威猛！美援烏布萊德雷步戰車 為「沙漠風暴行動」改良版

    M2布萊德雷步戰車，發射拖式飛彈。（圖/美國陸軍）

    M2布萊德雷步戰車，發射拖式飛彈。（圖/美國陸軍）

    2023/01/09 15:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國6日宣布新一波烏克蘭軍援，總值達28.5億美元（約新台幣883億元），內容包括M2布萊德雷步兵戰鬥車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）。根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，美國援助烏克蘭的布萊德雷，確定是威力不凡的M2A2「沙漠風暴行動」（M2A2-ODS）改良版。

    布萊德雷雖不是傳統軍武定義的「戰車」（Tank，即坦克），卻號稱「戰車殺手」。據報導，1991年沙漠風暴行動（ODS）期間，M2A2的實戰表現極佳，擊毀伊拉克戰車的數量，比M1艾布蘭主戰車（MBT）還多，然後又根據伊拉克戰爭的經驗，促成了M2A2-ODS的升級方案，包括先進的熱顯示系統，以及紅外線對抗系統，能夠誘騙來襲的反戰車飛彈（ATGM），提升戰場生存率。

    M2A2-ODS還加裝了「旅及旅以下戰鬥指揮系統」（Force XXI Battle Command Brigade and Below,FBCB2），將衛星、空中偵察機、地面部隊以及軍情單位等機構所獲取的訊息進行融合，利用嵌入式GPS導航定位設備和通信系統，向旅、旅以下戰術指揮層提供即時和近即時的作戰指揮、態勢感知和友軍位置等情報，可以三維方式查看戰場地形和態勢。

    該系統還能向戰場中處於任何位置的友軍提供語音和電郵數據，並隨時更新，是一個將偵察、通信、導航定位和戰場環境衛星等航天系統與地面及空中通信系統、圖像獲取系統集成的一體化系統，是天、空、地系統綜合應用的典範。

    M2A2-ODS加裝了強化雷射測距儀（ELRF）、戰術導航系統（TACNAV）、軍用GPS收發器（PLGR）、數位化羅盤（DCS）、可防禦ATGM的被動保護紅外線系統等。M2A2-ODS的內部建有4部熱影像儀，後座被改成了摺疊椅（舊式固定椅子不能讓士兵有下車準備動作，導致開門放兵的時間增加），兩邊各坐3人，共6人。

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