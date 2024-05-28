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加拿大承諾提供加薩「5000簽證」 譴責以軍空襲拉法

加拿大週一並承諾將向5000名加薩人民發放簽證。（路透）

加拿大週一並承諾將向5000名加薩人民發放簽證。（路透）

2024/05/28 12:52

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍隊26日深夜攻擊加薩引發國際輿論，對此加拿大週一當局對此表示「震驚」，並承諾將向5000名加薩人民發放簽證，大幅調升臨時發放簽證數量。

根據《路透》報導，加拿大政府去年12月宣布一項特別計畫，針對居住加薩的加國公民親屬提供簽證，預計發放1000個臨時簽證。加國27日再宣布上調簽證數量，承諾將發放5000名加薩人民簽證。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）說，「隨著上限提高與局勢發展，我們將做好準備幫助更多的人。」目前有448名加薩人獲得政府發放臨時簽證，其中254人是根據與特別簽證無關政策獲得簽證，迄今已有41名抵達加國。

由於以軍26日深夜空襲加薩南部城市拉法導致1座難民營起火，該事件曝光引起加國在內全球領導人強烈抗議。加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）發布聲明提及，加國對於以軍在拉法殺害巴勒斯坦平民的襲擊感到「震驚」，還強調「加拿大不支持以軍在拉法的軍事行動」、「我們要求立即停火」。

與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早稱，以軍針對拉法的攻擊並非有意造成平民傷亡，而是出了「悲劇性的差錯」。

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