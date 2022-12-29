慘遭豬隊友波及！ 日本限制中港直飛航班 港府「鄭重要求」取消

日本政府日前下令，30日起限制來自中國及香港的直飛航班，香港政府不滿這項被連帶波及的措施，已向日本提出抗議。（法新社）

2022/12/29 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續爆發，然中國政府竟突然宣布明年1月8日起邊境大解封，讓多國陸續針對中國旅客祭出防疫新規。日本也在日前宣布，30日起限制來自中國及香港的直飛航班，而香港政府不滿這項被連帶波及的措施，已要求日本取消該限制。

綜合外媒報導，中國在國內疫情升溫之際，竟在26日深夜突然宣布放寬出入境管制，重新開放中國公民出境旅遊，讓多國政府如臨大敵，紛紛針對中國出境者制定多項專屬防疫政策。日本對此首開第一槍，由首相岸田文雄於27日下令，自30日零時起對來自中國、或有7日內旅遊史的入境者加強檢疫措施。

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岸田文雄的指令還提到，除必須持有3劑疫苗接種證明或72小時內檢測陰性證明外，入境時也將強制檢疫，若為陽性則強制隔離7天。此外，為便於集中檢疫，凡從中國、香港和澳門起飛直航日本的班機，只可降落東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部的4個國際機場，而且連結日中間的航班將並不會增班。

不過香港政府對於這項因為中國而慘被牽連的檢疫措施感到十分不滿。據香港運輸表示，近期航空公司接獲通知，未來幾日仍可安排沒有乘客的飛機飛往所有機場，接載港人回港，但仍指出，「對日本政府在旅遊旺季，所作出的這一倉促決定感到非常失望」，並表示已聯繫日本駐香港領事館，「鄭重要求」取消在30日生效的此一決定。

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