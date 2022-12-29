網路教赴港打免費BNT 疫情恐倒灌

中國的武漢肺炎疫情大爆發，福建省會福州市一座體育館，被改造成簡易發熱（發燒）門診。（路透）

2022/12/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕鑑於中國民眾明年初可申請前往香港商務旅遊，以及中港跨境口岸可望在一月中旬前全面開放，始終未獲准在中國普打的BNT疫苗大中華區代理商中國上海復星醫藥，已開放中國民眾線上登記赴港接種BNT疫苗，「小紅書」等中國社群平台上也湧現各種赴港免費打疫苗的攻略，令人擔心香港醫療負擔將更為沉重，甚至因此捲入中國武肺災難。

香港南華早報報導，上海復星廿七日開放中國民眾線上預約到香港自費接種BNT的BA.4/5次世代雙價疫苗，但並未提及費用與接種管道；彭博也說，上海復星要求登記接種的中國民眾提供詳盡個資與近日是否「陽康」。在此同時，號稱中國版Instagram的「小紅書」等多個社群平台，也湧現赴港免費打疫苗的攻略與介紹，宣稱入境後到郵局預約，即可免費接種第一代BNT。

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根據現行規定，非港人可在港免費接種兩劑BNT或中國科興疫苗，但僅限第一代疫苗，在郵局預約即可施打；至於BNT雙價疫苗目前僅限港人可免費施打，中國網路攻略卻說，日後可能擴及非港人，暗示中國人有機會在港免費打BNT雙價疫苗。mRNA疫苗已蔚為全球武漢肺炎疫苗主流，但在以施打科興與國藥等國產滅活疫苗為主的中國，mRNA疫苗仍受到管制，並未批准供廣大中國民眾施打。

港媒籲仿效日義印度 篩檢中客

香港醫務衛生局長盧寵茂廿八日表示，港府將確保有足夠疫苗讓港人接種，不會為短期滯留的非港人免費打疫苗，非港人在香港的就醫費用也較高。同日，港媒星島日報社論指出，中港往來全面開放相關配套，恐因時間緊迫而未到位，再加上恐有中國民眾為避疫赴港，進而導致武肺疫情倒灌香港，呼籲港府應做好通關措施，甚至考慮仿效印度、義大利與日本等國，要求中客入境時做核酸檢測。

至於中客入境可能搶購藥品等醫療物資，香港海關助理關長吳潔貞廿八日也提醒中國旅客，根據香港《進出口條例》，止痛藥等屬藥劑製品，須領有衛生署簽發的進出口許可證才可以帶離境，「合理自用數量」則可獲豁免。

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