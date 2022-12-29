嚴防中國疫情！ 日本強制檢疫 美國要求中港澳入境旅客附陰性證明

義大利衛生部長斯基拉奇28日說，他已下令要求所有從中國入境者接受強制的武漢肺炎篩檢。圖為去年抵達米蘭馬爾彭薩機場的旅客到採檢區接受篩檢。（法新社）

2022/12/29 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情升溫之際放寬出入境管制，讓各國拉警報，日本首開第一槍緊急宣布，專屬中國旅客或一週內曾到訪中國者條款落地強制檢測，美國接著跟進相關條款還廣泛適用於香港、澳門，不過南韓、義大利等國早在本月初推出相關防疫。本報也為讀者整理各國對中國出境者最新防疫政策。

台灣

中央流行疫情指揮中心28日宣布，自明年1月1日0時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來台旅客，入境時須於機場（或港口）配合採集唾液檢體進行PCR檢測，採檢後儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5＋n居家照護及自主健康管理。

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日本

首相岸田文雄27日下令，將從30日零時起對來自中國、或有7日內旅遊史的入境者加強檢疫措施，除必須持有3劑疫苗接種證明或72小時內檢測陰性證明外，入境時也將強制檢疫，若為陽性則強制隔離7天。

美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日宣布，針對所有來自中國和港澳2歲以上的旅客，從明年1月5日起要求出示2日內篩檢陰性證明，且直飛航班或間接航班均適用。該規定不分國籍或疫苗接種狀況，也適用於從中國出發透過第三國中轉，或是過境美國的旅客。

印度

印度衛生和家庭福利部也宣布，來自中國內地、中國香港、日本、泰國和韓國的國際旅客前往印度時必須出示PCR檢測報告，在抵達印度時被發現有症狀或COVID-19檢測呈陽性的人將被隔離。

南韓

南韓疾病管理廳早在16日將中國列入「檢疫查驗的重點國家」，入境人員體溫超過37.3度，本人及同行人員需要一同接受核酸檢測。

法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下令「採取必要措施保護國人」。法國衛生部28日表示，密切關注中國疫情，法國將與歐洲各國合作，嚴擬出符合規範的防疫政策。

義大利

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）28日表示，他已下令要求所有從中國入境者接受強制的武漢肺炎篩檢。倫巴底大區（Lombardy）的米蘭─馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）24日起已先對中國入境者進行篩檢。

英國

英國交通部、內政部以及衛生和社會福利部官員預計將在當地時間星期四（29日）回應是否對來自中國6個直飛航班的入境者實施額外防疫措施。

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