趙立堅被胡錫進綠了？ 「送藥」文太巧合引網熱議

中國外交部發言人趙立堅妻子湯天如近日因抱怨買不到退燒藥引發中國網友批評，但隨後表示有鄰居送藥解危。不過有網友發現，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也曾在一篇貼文中提到「送鄰居藥」，由於太過巧合，在網上掀起一片「綠帽說」。（圖擷取自微博，本報合成）

2022/12/23 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人趙立堅妻子湯天如近日因抱怨買不到退燒藥引發中國網友批評，但隨後表示有鄰居送藥解危。不過有網友發現，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也曾在一篇貼文中提到「送鄰居藥」，由於太過巧合，在網上掀起一片「綠帽說」。

湯天如20日透過微博帳號「大聰和臭丫頭」發文表示，希望大家能將退燒藥與感冒藥分享給急需的人，相互幫助克服眼前的困難。她也提到：「感謝鄰居分享的4粒退燒藥解決了我們的困難。」

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不過有網友在中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進12日的一篇微博貼文發現，胡錫進當時尚未確診，表示自己有準備好10粒退燒藥，「其中4粒送給缺藥的別人」，剩下的藥用來對付可能到來的發熱症狀。

雖然兩人的貼文間隔一段時間，明顯無關，但好事的網友仍認為湯天如收到的4粒退燒藥可能是胡錫進給的，紛紛調侃「堅哥要堅強」、「綠色代表健康」、「隔壁老胡，堅子後院起火辣！」、「要想生活過得去，頭上就要頂點綠」。

胡錫進12日曾表示自己有準備好10粒退燒藥，「其中4粒送給缺藥的別人」，剩下的藥用來對付可能到來的發熱症狀。（圖擷取自微博，本報合成）

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