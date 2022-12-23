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    中國石家莊遺體暴增 殯儀館火化爐都燒壞了

    石家莊轄下元氏縣殯儀館本月13發布公告，由於近期連續使用火化爐，造成3台火化爐產生不同程度故障。（圖擷取自「@fangshimin」推特）

    石家莊轄下元氏縣殯儀館本月13發布公告，由於近期連續使用火化爐，造成3台火化爐產生不同程度故障。（圖擷取自「@fangshimin」推特）

    2022/12/23 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴大，醫療系統近崩潰，死亡和確診數持續增加。社群平台近日傳出河北石家莊1間殯儀館因火化爐連續運轉，導致有3台火化爐不同程度故障，消息曝光後引起外界譁然，這則PO文引起許多網友討論與留言，有網友嘆說「人間地獄」、「這是草菅人命」。

    推特用戶「方舟子」21日在推特發文，並附上數張截圖，內容可見石家莊轄下元氏縣殯儀館本月13日發布公告，由於近期連續使用火化爐，造成3台火化爐產生不同程度故障，因此該單位自14日起暫停接收石家莊市區亡者遺體火化工作，待設備整修完畢且能正常使用再另行通知。

    PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「這是草菅人命社保錢折騰光了」、「人間地獄我們這邊據說也死挺多人的了」、「管中窺豹，冰山一角，中國有1301個縣城，縣市級394個，地級市293個，直轄市4個，自己算吧」、「火化產業拉動中國經濟發展」，還有網友推測「12月13號就燒壞了？往前推8天，12月5日前就連續運轉多日了。12月7日，國務院聯防聯控機制綜合組才發布『關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知』，說明在放開之前就死人無數了」。

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