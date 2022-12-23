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    用空氣也能防疫？ 中國藥局竟賣「氣態口罩」

    近日中國社群媒體上流傳居然有藥局販售「氣態口罩」，號稱能攔截病毒，甚至通過中國官方審核販售。（圖擷取自小紅書）

    近日中國社群媒體上流傳居然有藥局販售「氣態口罩」，號稱能攔截病毒，甚至通過中國官方審核販售。（圖擷取自小紅書）

    2022/12/23 22:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情措施後，造成疫情大爆發，也連帶引發防疫物資的搶購。但近日中國社群媒體上居然流傳有藥局販售「氣態口罩」，號稱能攔截病毒，甚至通過中國官方審核販售。

    20日在中國社群媒體「小紅書」上，有網友發文表示，自己家鄉有不少中老年人被當地藥局推銷購買所謂「氣態口罩」，一盒六個就要一百多元人民幣（約400多元新台幣）。

    這名網友也痛批「氣態口罩」根本是智商稅，並表示如果老人家真的帶上「氣態口罩」，難以想像有什麼後果。

    根據網友提供的照片可見，「氣態口罩」號稱採用「氣觸媒氣態複合因子」，能攔截呼吸範圍內流感病毒的入侵，破壞病毒RNA（核糖核酸），使其失去活性。使用方法只需將「氣態口罩」貼在胸前或衣領即可。

    這款「氣態口罩」由「廣東愛得醫療技術研究院有限公司」研製與生產，並通過粵衛健委販售許可。但有網友發現該公司主要業務是生產消毒劑。該公司也曾與廣東南方醫科大學合作，成為該校科技園區的合作對象。

    相關新聞請見︰

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    「氣態口罩」號稱採用「氣觸媒氣態複合因子」，能攔截呼吸範圍內流感病毒的入侵，破壞病毒RNA，使其失去活性。（圖擷取自小紅書）

    「氣態口罩」號稱採用「氣觸媒氣態複合因子」，能攔截呼吸範圍內流感病毒的入侵，破壞病毒RNA，使其失去活性。（圖擷取自小紅書）

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