巴西耶誕老人因疫情「失業」 歲末上工前靠人接濟

耶誕老人總是送來祝福，巴西里約熱內盧的耶誕老人們在疫情下卻面臨失業，排隊領取「糧箱」度日。（路透資料照）

2022/12/22 21:04

〔中央社〕耶誕老人總是貼切詮釋著「施比受有福」，但是巴西里約熱內盧的耶誕老人們卻已排隊領取「糧箱」多時，這是幫助他們度過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情艱困時期的贈禮。

法新社報導，里約熱內盧的耶誕老人們最近都得節衣縮食、勒緊褲帶過活，因為本來就只有數週的工作，現在幾乎完全沒有。

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里約耶誕老人學校（Rio Santa Claus School）校長契瑞姆（Limachem Cherem）解釋說，耶誕老人於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機期間「失業了」，因為歲末活動都被取消。

這所學校訓練數十位專業的耶誕老人唱歌和相關言行舉止，以及如何活靈活現體現那位笑容可掬、臉色紅潤的紅帽白鬍鬚北極老公公。

在過去，購物中心、醫院或托兒所都需要耶誕老人幫忙發送禮物給小孩。但受到COVID-19疫情衝擊，2020年和2021年幾乎沒有這類型的歲末活動，疫情迄今已經奪走近70萬巴西人性命。

契瑞姆指出，那幾年很難熬，「合約數從通常的30個減少到只剩5個，有班可以上的耶誕老人只能隔著窗戶迎接孩童，真令人難過」。過去30年，他的學校已經訓練出將近1000位耶誕老人。

今年歲末活動總算回溫，但是大部分由退休男性扮演的耶誕老人連續兩年沒有收入且度日艱難，學校因此決定發放贊助糧箱，以減輕他們的負擔。

63歲耶誕老人桑托斯（Paulo Roberto Santos）也收到糧箱了，他說：「為孩童和成人帶來歡樂是耶誕老人的職志，我將這項發放看作是對我們的認可。」

71歲耶誕老人林斯（Sergio Lins）表示：「有得『受』、能夠『施』，這都是好事，我由衷感激。」

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