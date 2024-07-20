川普提名演說 兩度提台灣 指衝突籠罩亞洲 全球瀕臨第三次世界大戰

美國前總統川普（左）18日在密爾瓦基共和黨全國代表大會最後一晚，接受提名參選總統並發表演說，兩度提及台灣。（法新社）

2024/07/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普十八日在密爾瓦基共和黨全國代表大會最後一晚，正式接受提名參選總統，並發表超過九十分鐘演說。談及國際情勢時，他兩度提及台灣，認為全球正瀕臨第三次世界大戰邊緣，承諾重返白宮後，將恢復全世界的和平，聲稱「一通電話就能終止戰爭」。

若重返白宮 一通電話就能止戰

川普指眼下國際危機類型罕見，全球少有經歷，「戰爭正在歐洲和中東激烈進行，對衝突的憂懼與日俱增，籠罩在台灣、韓國、菲律賓和整個亞洲。地球正瀕臨第三次世界大戰邊緣，這會是前所未見的戰爭」。川普強調「是時候做出改變了」，指責拜登政府「離解決問題還差得遠」。

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川普細數過去執政外交成就，包括是首位任內沒有出現新戰爭的當代美國總統，「任內讓俄羅斯空手而歸」，及百分百剿滅了伊斯蘭國（ISIS），與北韓領導人金正恩相處融洽，阻止平壤的飛彈發射活動，「如今北韓再次行動起來」。

自豪任內沒新戰爭 俄空手而歸

川普把全球動盪的起因歸咎於二○二一年美軍倉皇撤離阿富汗，助長俄羅斯侵略烏克蘭的膽量，遺棄了八五○億美元的軍備，以及在巴格蘭機場的大型空軍基地。川普提到，巴格蘭基地與中國製造核武地點僅一小時飛行距離，現在卻落入中國手中，「如今中國也正在包圍台灣，俄羅斯軍艦和核潛艦在古巴沿海六十英里處行動」。

川普向全世界喊話要求釋放美國人質，「否則將付出非常巨大的代價」、「隨著我們在十一月的勝利，連年的戰爭、軟弱和混亂都將終結」。

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