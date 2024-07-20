史上最長提名演說 川普回來了

川普在演說中感念賓州槍擊案為保護家人喪生的義消，默哀並親吻他的消防裝備。（美聯社）

2024/07/20 05:30

演說93分鐘 細訴槍擊一瞬間 親吻殞命義消頭盔掀高潮

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國共和黨十八日在密爾瓦基全國代表大會（RNC）的壓軸，由前總統川普登台正式接受總統提名，並發表九十三分鐘史上最長的提名人演說。過程中川普先是訴諸柔情，憶起十三日賓州槍擊事件，接著逐漸展露尖銳本色，斥責拜登政府執政失利，也把矛頭對準中國，還稱新冠病毒為「中國病毒」。川普強調未來在他的領導下，「美國將再次受人尊敬。沒有國家會質疑我們的強大，沒有敵人會懷疑我們的力量」。

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感謝上帝恩典 呼籲社會團結 一同壯大

川普開場先以平和語調接受黨提名參選，「我們社會的分裂、不和必須盡快獲得治癒。做為美國人，我們由單一命運和共有天命所維繫。我們要不一同壯大，要不一同崩解」、「我是為了整個美國競選總統，而不僅是半數。因為贏得半個美國不是勝利。因此，今晚我秉持信念和奉獻，驕傲地接受你們提名我為美國總統」。談及槍擊事件心路歷程，川普說，「要是我沒有在最後那一剎那轉頭，殺手的子彈就會完美命中目標。這麼一來，我今晚就不會出現，我們將無法聚在一起」、「我能夠在此地站在各位面前，全歸功於全能上帝的恩典」。他也哀悼不幸身亡的義消康沛拉托爾，並親吻他的裝備遺物。

川普在宣揚任內經濟政績時，數度提及對中國取得的成就，「我們當時痛宰了中國，達到了不可思議的程度。他們自己也清楚。我們會再做一次，且會做得更好」。

川普承諾會在上任第一天終止電動車法規，拯救美國汽車工業。他提到中國在墨西哥建造大型汽車工廠，把汽車銷往美國，卻「沒有徵稅，什麼都沒有」。川普強調，他會要求汽車工廠設置在美國，由美國人運作，「要是他們不同意，我們會對每輛車徵收約百分之一百到兩百的關稅，他們的車將無法在美國銷售」。

痛批中國病毒 將關閉邊境、結束通膨

川普認為，他與中國達成的可能是最好的貿易協議，「按此他們採購了五百億美元產品，他們過去什麼都沒買，現在買了五百億美元，他們必須如此。但因為新冠疫情的緣故，我甚至不怎麼談論。因為中國病毒所發生的事情，事實上我根本提都沒提」。

其他政策方面，川普宣稱就任後將關閉邊境，完成第一任期內建造的美墨邊界圍欄，終結非法移民危機；立即終結毀滅性的通貨膨脹危機；降低利率；削減能源價格。川普在演說中沒有談及棘手的墮胎權議題，也沒提到二○二一年一月國會山莊暴動事件，甚至幾乎不提總統拜登姓名，而是多以「當前政府」代稱，但依舊主張二○二○年總統大選受到「騙取」。

對川普的演講內容，華盛頓郵報進行事實查核，發現至少有三十四處不實，如美軍遺留阿富汗的軍備價值是七十億而非八五○億美元。

美國前總統川普在共和黨全代會中正式接受總統提名，與夫人梅蘭妮亞、女兒伊凡卡、女婿庫希納、副總統候選人范斯、范斯夫人烏莎在台上接受喝采。（美聯社）

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