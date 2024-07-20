連任無勝算 傳歐巴馬勸退拜登

民主黨內勸退拜登的聲浪愈來愈強，據傳拜登近期就會做出退選決定。圖為18日共和黨全國代表大會上播出的拜登影像。（美聯社）

2024/07/20 05:30

民調、資金、選情都顯示希望渺茫 白宮力駁傳聞

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在川普風光接受共和黨提名參選總統之際，尋求連任的拜登遭黨內施壓退選的壓力卻愈來愈大。最新消息指出，前總統歐巴馬和聯邦眾議院前議長裴洛西和眾議員拉斯金等重要民主黨人表明，民調、資金、搖擺州選情等各方面因素都顯示拜登勝選希望渺茫，力勸他急流勇退。

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歐巴馬和裴洛西等大咖相繼勸退

對此，白宮官員否認拜登考慮退選，批評這是民主黨高層為擴大施壓拜登放出的消息，拜登認真看待並傾聽，但未改變路線，甚至在過去廿四小時內還向助理強調，他仍決心留在選戰中。

華盛頓郵報披露，裴洛西在眾院民主黨人向白宮傳遞訊息方面發揮重要作用，包括在最近一週明確告訴拜登，民調顯示他無法擊敗川普，還可能因此破壞民主黨重奪眾院控制權的機會。裴洛西盟友透露，（前）議長不想直接要求拜登停止參選，「但她將盡其所能確保這件事發生」。裴洛西還告訴同僚，她相信拜登很快就會決定退選。美國新聞網站Axios更引述民主黨高層披露，拜登最快本週末就會退選。

籲退選民主黨眾議員達27人

據稱前總統歐巴馬也告訴盟友，他認為拜登獲勝希望渺茫，應該「認真考慮其候選資格的可行性」。歐巴馬是目前呼籲拜登退選的最重量級民主黨人。馬里蘭州眾議員拉斯金十八日證實，他在月初透過長信勸說拜登，「鞠躬謝場並不可恥，忽視數據對球隊才是真正的風險」。紐約時報指公開呼籲拜登退選的民主黨眾議員人數已達廿七人。

過去一週參眾議院的民主黨領袖舒默和傑福瑞斯也分別私下向拜登表達兩院議員的憂心，此後拜登開始願意聽取反對意見。一名顧問表示，拜登是否退選取決於三項因素，民調、資金和哪些州可能敗北，「對拜登來說，這三方面都在朝著錯誤方向前進」。愛默生學院和國會山莊報合作的最新民調顯示，拜登上屆大選在主要搖擺州之一維吉尼亞州的得票率輾壓川普十％，但目前輸川普二％。

一旦拜登退選，民主黨內大多屬意由賀錦麗披掛上陣。若由賀錦麗對決川普，民調結果差異不大，甚至有些民調還顯示賀錦麗出馬比拜登稍好。

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