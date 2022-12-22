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    澤倫斯基閃電訪美見拜登 俄大使狂吠：是美烏不想要和平的

    俄駐美大使安東諾夫譴責拜澤會。（法新社）

    俄駐美大使安東諾夫譴責拜澤會。（法新社）

    2022/12/22 18:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基出訪美國拜會美總統拜登，引發國際關注。對此，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）竟說，這舉動表明澤倫斯基與美國都不希望和平到來，還警告華府，接見烏總統的行為將讓烏俄局勢升級。

    綜合外媒報導，澤倫斯基美東時間21日閃電訪美，與拜登會談約莫2小時後，在美國會發表歷史性演講，受到各界大讚，但此舉看在俄羅斯眼裡頗不是滋味。俄駐美大使安東諾夫就發聲明表示，澤倫斯基訪美，並直接與美國總統對話是場「好萊塢大戲」，拜登政府「不打算與俄羅斯展開對抗」的說法只是空話，基輔和華府都「沒準備取得和平」，也不想要和平，「由此可證，美國媒體過去有關俄羅斯對實現和平不感興趣的論點是錯誤的，俄羅斯總統已多次表達莫斯科的立場。」

    針對美國同日宣布再向烏克蘭提供18.5億美元（約新台幣567億元）的額外安全援助一事，安東諾夫嗆聲稱，俄國已屢次警告美國停止援烏，「我想每個人都很清楚，在烏國領土相關設施工作的人將面臨什麼樣的命運，但烏國政府和美國政府仍繼續製造衝突與人員傷亡，美方的挑釁行為正在讓原本就緊張的局勢升級。」

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