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    澤倫斯基訪華府親會拜登 兩人各有盤算

    美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合記者會。（法新社）

    美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合記者會。（法新社）

    2022/12/22 10:33

    〔中央社〕俄羅斯近10個月前入侵以來，烏國總統澤倫斯基便一直被束縛在烏克蘭土地上，如今他首度踏出國門前往華府，雖然他身穿一樣的服裝，但現場卻充滿象徵美國權力的所有標誌。

    英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已對外國領袖和多國國會發表過數次演說，不過都是以視訊會議方式進行，場景通常是這位烏克蘭領袖坐在一間不起眼的無窗房間裡，身穿現在已成他招牌標記的橄欖綠軍服。

    以下是我們對澤倫斯基此行所知的內容。

    ●一場白宮會談，傳遞兩道訊息

    澤倫斯基和美國總統拜登在白宮的會談期間想要證明某件事。兩人在凜冽的12月天並肩站在白宮外握手，但笑容背後蘊藏2個重要的政治目的。

    澤倫斯基正在尋求對烏克蘭人民展現出美國仍是他們最親密的盟友。俄羅斯揮軍入侵前，莫斯科當局的宣傳話術在烏國境內相當猖獗，企圖破壞公眾對美國支持持久性的信心。

    俄方的訊息很簡單，即美國並非真正在乎烏克蘭，而是把烏克蘭當做地緣政治遊戲中的一顆棋子，以及美國人民終將背棄烏克蘭，就像去年夏天美國離棄阿富汗盟友一樣。

    但10個月來美方給予價值約650億美元的援助，澤倫斯基尋求向烏克蘭同胞展現出美國支持的廣泛規模。受到美國領袖鋪設紅毯隆重迎接，澤倫斯基想要強調烏克蘭在華府擁有可靠的朋友。

    他可能也在試著消除人民疑慮，表明他會持續大力爭取更多援助：更多金援、更有效的武器，以及在透過任何談判達成解決方案前，爭取到更多迴旋餘地追求軍事進展。

    拜登方面也在向3個不同的聽眾傳遞訊息：一是美國的盟友，面對能源價格高昂和經濟痛苦、漫長難熬的冬天，美方盟友可能會有所動搖；二是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），歷經10個月的戰鬥，蒲亭的收穫並不多；三是美國人民，雖然民眾持續支持美國提供鉅額援助，但已不如今年初那樣壓倒性地力挺。

    白宮橢圓形辦公室的門一閉上，現場媒體記者紛紛被請出外面，種種微笑和友善的客套話可能會被暫放一旁，改以更直率的對談取代。但在攝影機持續拍攝、全世界都在關注的情況下，拜登和澤倫斯基抱持相同的目標，即彰顯美烏關係的力量與團結。

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