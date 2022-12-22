美烏領袖展現團結決心 拜登：確保普廷無法稱心如意

拜登與澤倫斯基會面展現團結。（路透）

2022/12/22 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基出訪美國，受到美國總統拜登誠摯歡迎。兩人在白宮舉行聯合記者會展現團結態度，拜登強調，美國將會持續與烏克蘭站在一起；澤倫斯基則感謝美方力挺，強調要達到所謂的公正和平，意味著不對主權、自由和領土完整做出妥協。

綜合外媒報導，拜登提到，美國無論是哪個黨派，都曉得阻止俄國企圖的必要性，「美國人知道，要是我們對這種朝民主、自由、主權核心價值和領土完整的明目張膽的攻擊袖手旁觀，那麼世界將面臨更糟的後果。」

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過程中拜登談到，「普廷不斷針對民間目標。這個傢伙，他遲早會失敗，他也已經失敗了。對他和所有人來說非常重要的一點，就是看見澤倫斯基總統和我團結一致，確保他沒辦法稱心如意。」

澤倫斯基感謝拜登承諾提供愛者國飛彈給烏克蘭，稱這將顯著強化烏軍的防禦能力。被問到對和平的願景，他說，作為一名總統，公正和平代表著不會對主權、自由和領土完整做出妥協。但他也說，「身為一名父親，我時常強調有多少父母失去了他們兒子和女兒。對他們來說，什麼才是公正的和平呢？」

稍早兩人在白宮的會面中互贈禮物。澤倫斯基是受一名因戰功接受十字榮譽勳章獎勵的官員所託，他希望把勳章轉贈拜登，表達對美國的莫大感激。拜登則回贈兩枚指揮錢幣給澤倫斯基和該名官員。

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