施壓參戰？ 普廷軍援白俄防空系統、飛彈

俄羅斯總統普廷19日拜訪白俄羅斯首都明斯克，與白俄羅斯總統總統盧卡申科會面，普廷也為盧卡申科送上「軍援」，包含S-400防空系統及伊斯坎德爾飛彈（Iskander，圖中者）。（歐新社）

2022/12/21 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日訪問白俄羅斯首都明斯克，與白俄總統總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面，普廷也為盧卡申科送上「軍援」，包含S-400防空系統及伊斯坎德爾飛彈（Iskander）。

美國《國防新聞》（Defense News）21日報導，白俄羅斯總統總統盧卡申科宣布，該國從俄羅斯收到的S-400防空系統和伊斯坎德爾飛彈（Iskander）「已投入戰鬥任務」。

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在獲得伊斯坎德爾飛彈後，白俄羅斯武裝部隊的攻擊範圍將從大約300公里擴大到500 公里。伊斯坎德爾飛彈為俄羅斯一款短程彈道飛彈，射程雖僅有500公里，但具有突破攔截系統的能力。

分析人士認為，藉由不斷提供武器，俄羅斯正向白俄羅斯政府加大施壓力道，要求白俄羅斯參與入侵烏克蘭的行動。

去年2月，白俄羅斯政府層舉行一次公民投票，使政府修改憲法中將該國定義為「無核區」和「中立」國家的條款。國際組織普遍認為該次公投被操縱，且將允許俄羅斯在該國部署更多核武器。

美國智庫戰爭研究所（ISW）則在近期的分析中表示，盧卡申科利用捍衛白俄羅斯邊界以對抗西方和北約的說辭，是為了避免參與俄羅斯對烏克蘭的入侵。

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