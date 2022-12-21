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    WHO：估1千萬烏克蘭人恐因戰爭罹患精神疾病

    WHO駐烏克蘭代表哈比希特（圖左二）指出，WHO估計約有1千萬名烏克蘭人可能因戰爭而罹患精神疾病。（歐新社資料照）

    WHO駐烏克蘭代表哈比希特（圖左二）指出，WHO估計約有1千萬名烏克蘭人可能因戰爭而罹患精神疾病。（歐新社資料照）

    2022/12/21 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰至今邁入第10個月，戰爭不僅造成數百萬人民流離失所，也造成大批烏克蘭士兵、民眾死傷，對此世界衛生組織（WHO）駐烏克蘭代表本週二指出，估計約有1千萬名烏克蘭人可能因戰爭而罹患精神疾病，約占了烏國四分之一的總人口數。

    根據《路透》報導，WHO駐烏克蘭代表哈比希特（Jarno Habicht）當地時間20日透過視訊在日內瓦進行的記者會上表示，WHO估計有多達1000萬名烏克蘭人，約等於四分之一的烏克蘭總人口數，這些人可能面臨罹患某種形式精神疾病的風險，從輕微的焦慮、壓力，甚至可能有更嚴重的狀況。

    而所謂更嚴重的情況，包括由讓人感到痛苦的事件所引發的創傷後壓力症候群（PTSD），至今10個月的俄烏衝突，烏國罹患精神疾病個案數量不斷增加，促使聯合國機構開始啟動線上課程的服務，提供民眾如何預防創傷症候群和如何面對症狀。

    據悉，自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，烏克蘭的醫療保健系統持續備受壓力。據世衛數據顯示，烏國的醫療保健系統迄今為止受到至少700次攻擊，而俄羅斯從10月開始對烏克蘭關鍵基礎設施的攻擊力度加大，因為停電問題讓烏軍的挑戰加劇。

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