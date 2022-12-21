以色列暗拳助攻？ 傳援烏M971集束彈絕殺俄軍

網傳影片中，俄軍遭到一連串砲襲，網友質疑烏軍使用以色利的 M971 迫擊砲彈。（圖擷取自翻攝自推特）

2022/12/21 16:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯持續對烏克蘭東部密集轟炸，甚至又用殺傷力相當大的白磷彈，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏東巴赫穆特（Bakhmut）情勢相當艱困。此前據傳烏克蘭為了扭轉戰局，向美國要求援助「集束炸彈」，但拜登總統還在思考中，沒有明確拒絕或答應。不過俄羅斯媒體披露，以色列已暗中向烏方供應數千枚120毫米M971集束迫擊砲彈。

此外，長期追蹤俄烏戰爭武器的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」，日前公布的影片也顯示，烏軍疑似在戰況激烈的巴赫穆特，發射M971砲彈襲擊俄軍掌控區域，攻擊散布成一圓圈形。該帳號分析這可能就是M971砲彈，且在不久前，才記錄到了以色列提供了120毫米迫擊砲發射的M971砲彈。

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該帳號表示，目前不清楚誰提供這些給烏軍使用，但擁有此款武器的國家非常少。目前傾向於認為是以前從以色列購買炸彈的國家所出口的。

據公開資料，以色列軍事工業公司（IMI）生產的這種砲彈中裝填有24枚M85子炸彈，殺傷面積可覆蓋約1萬平方公尺。但烏克蘭、以色列與俄羅斯三方都未對此作出回應，而關於M971砲彈使用於戰場上的消息已傳開。

據「人權觀察」組織調查指出，兩國都有使用過「集束炸彈」（cluster munition），不過這項武器目前於全球，已有110個國家禁止使用。

儘管以色列官方堅稱，不打算對烏軍提供武器援助。不過據俄羅斯18日《新消息報》，以色列已秘密向烏克蘭供應數千枚M971迫擊砲彈。俄軍事消息人士則認為，這些彈藥為以色列企業間接提供，這可能就是為何以方決定不大肆宣揚。

以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景，與兩國關係密切，對烏俄戰爭謹慎因應，兩方都不願得罪。《紐約時報》此期指出，以色列拒絕向烏克蘭提供防空武器，另一個原因在於，以色列空軍依賴與俄羅斯情資合作，在敘利亞進行空襲。

不過據《紐時》透露，以色列已向烏軍提供了有利情報，用於打擊伊朗無人機。

Has a previously-unseen munition been revealed in #Ukraine?



Recently video appeared showing shelling of a Russian position in the vicinity of Bakhmut, #Donetsk Oblast. The unusual explosions have led to to many theories- but we have a strong idea about what was really used. pic.twitter.com/P16gA9vP9h — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） December 17, 2022

M971裝填有 24 枚 M85 子炸彈，殺傷面積可覆蓋約 1萬平方公尺。（圖擷取自推特）

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