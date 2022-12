以色列暗拳助攻？ 傳援烏M971集束彈絕殺俄軍

2022/12/21 16:48

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄羅斯持續對烏克蘭東部密集轟炸,甚至又用殺傷力相當大的白磷彈,烏克蘭總統澤倫斯基表示,烏東巴赫穆特(Bakhmut)情勢相當艱困。此前據傳烏克蘭為了扭轉戰局,向美國要求援助「集束炸彈」,但拜登總統還在思考中,沒有明確拒絕或答應。不過俄羅斯媒體披露,以色列已暗中向烏方供應數千枚120毫米M971集束迫擊砲彈。

此外,長期追蹤俄烏戰爭武器的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」,日前公布的影片也顯示,烏軍疑似在戰況激烈的巴赫穆特,發射M971砲彈襲擊俄軍掌控區域,攻擊散布成一圓圈形。該帳號分析這可能就是M971砲彈,且在不久前,才記錄到了以色列提供了120毫米迫擊砲發射的M971砲彈。

該帳號表示,目前不清楚誰提供這些給烏軍使用,但擁有此款武器的國家非常少。目前傾向於認為是以前從以色列購買炸彈的國家所出口的。

據公開資料,以色列軍事工業公司(IMI)生產的這種砲彈中裝填有24枚M85子炸彈,殺傷面積可覆蓋約1萬平方公尺。但烏克蘭、以色列與俄羅斯三方都未對此作出回應,而關於M971砲彈使用於戰場上的消息已傳開。

據「人權觀察」組織調查指出,兩國都有使用過「集束炸彈」(cluster munition),不過這項武器目前於全球,已有110個國家禁止使用。

儘管以色列官方堅稱,不打算對烏軍提供武器援助。不過據俄羅斯18日《新消息報》,以色列已秘密向烏克蘭供應數千枚M971迫擊砲彈。俄軍事消息人士則認為,這些彈藥為以色列企業間接提供,這可能就是為何以方決定不大肆宣揚。

以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景,與兩國關係密切,對烏俄戰爭謹慎因應,兩方都不願得罪。《紐約時報》此期指出,以色列拒絕向烏克蘭提供防空武器,另一個原因在於,以色列空軍依賴與俄羅斯情資合作,在敘利亞進行空襲。

不過據《紐時》透露,以色列已向烏軍提供了有利情報,用於打擊伊朗無人機。

