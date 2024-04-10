今各地雨勢趨緩 明起逐步回溫至30度

今日整體降雨趨緩，清晨中部以北及東半部天氣較涼，白天高溫相較於昨天更高。（資料照）

2024/04/10 06:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（10）日整體降雨趨緩，不過仍有殘餘水氣，東半部地區及西半部山區為多雲偶有短暫雨的天氣，大台北及清晨西半部地區亦有零星降雨機率，白天起中南部平地轉為多雲到晴、較為穩定的天氣。

今日溫度方面，受東北季風影響，清晨中部以北及東半部天氣較涼，低溫為19、20度，南部則為23度左右。白天北部及宜、花高溫預估為22至25度，與昨日相比稍回升，其他地方則可以來到28至31度，感受溫暖微熱。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部份，北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週四（11日）起東北季風減弱，風向轉為偏東風，北部及東北部氣溫回升。週四、週五（11日、12日）台灣北邊水氣較多，迎風面東半部地區有降雨、北部雲量較多，其他地區則為晴到多雲的穩定天氣，午後因熱力作用，在山區也有些零星短暫陣雨。溫度方面逐日回升，西半部預估可來到30度以上，感受溫暖微熱。

週六、下週日（13日、14日）風向轉為東南至偏南風，各地暖熱，東半部有局部短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後在山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 22 21 ~ 29 25 ~ 29 20 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法