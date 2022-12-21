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    「愛國者」要來啦！烏克蘭確定將獲愛國者飛彈和JDAM

    烏克蘭總統澤倫斯基將在美國時間21日前往白宮與美國總統拜登會面，美方也將同時宣布，提供「愛國者防空系統」和「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等關鍵武器。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基將在美國時間21日前往白宮與美國總統拜登會面，美方也將同時宣布，提供「愛國者防空系統」和「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等關鍵武器。（法新社）

    2022/12/21 19:11

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基將在美國時間21日前往白宮與美國總統拜登會面，美方也將同時宣布，提供「愛國者防空系統」和「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等關鍵武器。

    根據美國媒體《ABC NEWS》 今（21）日報導，美國官員表示，預計將於美國時間週三宣布，向烏克蘭提供愛國者防空系統和JDAM，這兩種武器系統對美國新的軍事援助計畫意義重大，因愛國者將能保護烏克蘭的城市，免受俄羅斯的空襲；JDAM則能為烏克蘭空軍提供新的進攻能力。

    報導指出，目前仍不清楚這兩個系統何時送達烏克蘭，但美國官員認為，一旦確定提供愛國者，烏克蘭軍隊的操作訓練將在幾週內於德國進行，但時長會比美軍時間更短，以獲得即時戰力。而在採用快速訓練方式下，愛國者最快將於2023年初就能投入運作。

    關於聯合直接攻擊彈藥（JDAM），《CNN》則報導，美國官員表示，JDAM能讓傳統彈藥變成精確導引炸彈，且提供烏克蘭JDAM不存在局勢升級的風險，因JDAM的射程與美援的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）與M982「神劍」精準導引砲彈（Excalibur）相比，射程相對較短。

    烏克蘭總統澤倫斯基將在美國時間21日前往白宮與美國總統拜登會面，美方也將同時宣布，提供「愛國者防空系統」和「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等關鍵武器。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基將在美國時間21日前往白宮與美國總統拜登會面，美方也將同時宣布，提供「愛國者防空系統」和「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等關鍵武器。（歐新社）

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