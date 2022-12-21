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    軍情動態》德國軍備大更新 斥69億買11萬把HK416A8步槍

    德國將迎來一大批軍備更新，德國聯邦議會預算委員會14日宣布，批准多項裝備採購計畫經費，其中最受關注的莫非將替換G36系列突擊步槍的HK416 A8突擊步槍。圖為德國KSK特種部隊士兵手持G95/HK416步槍。（路透）

    德國將迎來一大批軍備更新，德國聯邦議會預算委員會14日宣布，批准多項裝備採購計畫經費，其中最受關注的莫非將替換G36系列突擊步槍的HK416 A8突擊步槍。圖為德國KSK特種部隊士兵手持G95/HK416步槍。（路透）

    2022/12/21 20:05

    〔即時新聞／綜合報導〕德國將迎來一大批軍備更新，德國聯邦議會預算委員會14日宣布，批准多項裝備採購計畫經費，其中最受關注的莫非將替換G36系列突擊步槍的HK416 A8突擊步槍。

    德國國防部14日發布聲明指出，德國聯邦議院預算委員會已批准多項裝備採購計畫經費，包含HK416 A8突擊步槍、美洲獅步兵戰車（Puma）升級、新型全地形載具、未來步兵戰鬥管理系統、新型數位無線電，與專門的鐵路運輸合約。

    聲明提到，德國聯邦國防軍將以2.09億歐元（約69億新台幣）採購11萬8718把德國黑克勒&科赫（Heckler & Koch）槍械製造公司的HK416 A8突擊步槍，以替換服役長達20年之久的G36系列突擊步槍，新槍預定最快將在2024年交付。

    在美洲獅步兵戰車升級部分，為斥資8.5億歐元（約276億新台幣），將現役的143輛美洲獅升級為統一規格。不過先前曾傳出，德國將於明年接替北約高度戰備聯合特遣隊（VJTF），原定給該部隊使用的18輛美洲獅全數故障，是否會影響升級計畫有待關注。

    其他採購計畫則包含：斥資4億歐元（約130億新台幣）向英國航太系統公司（BAE Systems）旗下的Hägglunds公司採購140輛新型全地形車（CATV）；斥資5100萬歐元（約16億新台幣）採購476套未來步兵戰鬥系統；簽訂新型數位化無線電的長期採購合約；和德鐵貨運（DB Cargo AG）公司簽訂價值6800萬歐元（約22億新台幣）的貨運合約。

    德國也將斥資8.5億歐元，將現役的143輛美洲獅步兵戰車升級為統一規格。（歐新社）

    德國也將斥資8.5億歐元，將現役的143輛美洲獅步兵戰車升級為統一規格。（歐新社）

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