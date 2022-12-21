與澤倫斯基別苗頭？俄羅斯前總統北京會見習近平

中國國家主席習近平21日會見到訪的俄羅斯前總統梅德維傑夫（左）。（路透）

2022/12/21 17:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基搭機出訪美國，成為舉世焦點之際，俄羅斯前總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）21日在社交媒體發布一段當天他在北京釣魚台國賓館會見中國國家主席習近平的影片，頗有互別苗頭的意味。

《路透》報導，梅德維傑夫說，他和習近平討論了俄羅斯和中國的「戰略夥伴關係」、兩國之間的合作以及烏克蘭衝突。梅德維傑夫強調，烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意透過和談解決面臨的問題。

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中國官媒《新華社》報導，梅德維傑夫首先轉交普廷總統致習近平主席的親署信，轉達普廷對習近平的友好問候和美好祝願。梅德維傑夫熱烈祝賀習近平再次當選中共中央總書記，祝賀中共20大取得一系列重大成果。

習近平說，在烏克蘭危機問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，透過政治方式解決安全領域共同關切。

然而，《華爾街日報》上週披露，俄烏開戰後，習近平表面疏遠普廷，卻悄悄深化中俄關係，近來更加深對俄羅斯的長期押注。報導指稱，最近幾週，習近平指示，要和俄羅斯建立更牢靠的經濟聯繫，加強中俄貿易關係，並且為俄羅斯提供應對西方壓力的生命線。

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