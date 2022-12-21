為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    外媒：澤倫斯基已出發訪美 俄烏戰後首次海外行

    消息人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基明天有可能訪問美國華府，會見總統拜登並赴國會發表演說。這是俄羅斯2月24日侵烏以來，外界所知的澤倫斯基首趟海外行。（歐新社資料照）

    消息人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基明天有可能訪問美國華府，會見總統拜登並赴國會發表演說。這是俄羅斯2月24日侵烏以來，外界所知的澤倫斯基首趟海外行。（歐新社資料照）

    2022/12/21 12:49

    〔中央社〕消息人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基明天有可能訪問美國華府，會見總統拜登並赴國會發表演說。這是俄羅斯2月24日侵烏以來，外界所知的澤倫斯基首趟海外行。

    路透社引述消息人士的話說，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與拜登（Joe Biden）這兩位領袖預計在白宮會面。美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基此行適逢拜登計劃提供愛國者（Patriot）飛彈給基輔當局，保護烏國免受俄羅斯的猛轟。

    CNN同時引述兩個消息來源的話說，澤倫斯基已經在前往華府的路上。

    澤倫斯基的發言人沒有回應置評要求。根據澤倫斯基官方行程，他上一次離開烏克蘭是今年2月19日前往慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

    熟悉內情的消息人士今天表示，澤倫斯基在戰爭打了10個月之後的這趟海外出訪，行程預料將包括美國國會山莊。

    消息人士表示，澤倫斯基此行尚未獲得證實，且有可能基於安全考量而被迫改變計畫。

    今天稍早，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在信函中表示，國會明天晚上將召開會議，屆時將「特別聚焦民主」。

    法新社報導，裴洛西今晚並未向媒體證實上述這趟訪問，但說像澤倫斯基這樣一個「完完全全的英雄」來訪，會為「美國國會帶來榮耀」。

    她表示，在與俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）的戰役中，烏克蘭人民「正在為我們所有人爭取民主」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由說新聞》澤倫斯基親赴前線 路透揭「巴赫姆特」牽動戰局關鍵
    2022/12/21 11:23

    自由說新聞》澤倫斯基親赴前線 路透揭「巴赫姆特」牽動戰局關鍵
    傳澤倫斯基21日將訪白宮與拜登會面 可能在國會發表談話
    2022/12/21 07:57

    傳澤倫斯基21日將訪白宮與拜登會面 可能在國會發表談話

    2022臺北文創記憶中心 「廣告超有市」開展
    「巴赫穆特絞肉機」未停！ 澤倫斯基赴烏東最危險前線視察
    2022/12/20 21:15

    「巴赫穆特絞肉機」未停！ 澤倫斯基赴烏東最危險前線視察
    未見冬季停戰跡象 白宮重申對俄談判由澤倫斯基決定
    2022/12/15 07:51

    未見冬季停戰跡象 白宮重申對俄談判由澤倫斯基決定

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播