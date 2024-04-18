美眾議員籲增產魚叉飛彈 趕2027年前交付台灣

美國4位聯邦眾議員近日呼籲撥款委員會增加魚叉飛彈產量，以期在2027年前交付台灣，圖為示意圖。（歐新社）

2024/04/18 12:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國4位聯邦眾議員近日呼籲撥款委員會加碼投入1.65億美元（約新台幣53.5億）增產魚叉飛彈產量，以解決對台軍售交付多次遞延問題，4位眾議院議員強調，「飛彈需在2027年、中國可能侵台的『戴維森窗口』前到位」。

根據《中央社》17日專電報導，美國國防安全合作署（DSCA）2020年宣布軍售我國100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems），其中包含400枚岸置魚叉飛彈，預計2028年向台灣交付。

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對此，眾議院軍事委員會共和黨成員艾福特（Mark Alford）等人近日表示，魚叉飛彈是防止中國入侵或封鎖台灣的重要嚇阻力量，並致函撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）及首席成員麥卡倫（Betty McCollum）。

4名議員以艾福特為首，涵內敦促撥款委員會於2025年財政年度再增加1.65億美元（約新台幣53.5億）投資預算，用以加強生產反艦飛彈，此舉將加速向台灣交付400枚魚叉飛彈的進程，他們強調，交付魚叉武器系統的時程應該靠近「戴維森窗口」（Davidson window）。

戴維森窗口源自於前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）示警，他曾表示，中國領導人習近平下令共軍要在2027年以前具備襲台能力，換句話說，中共最快可能會在2027年進行侵略。

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