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    烏俄戰爭進入第300天 頓內茨克激戰、其他戰線僵持不下

    烏俄戰爭在12月20日進入戰爭第300天，澤倫斯基當天前往巴赫穆特視察，激勵前線士兵。（法新社）

    烏俄戰爭在12月20日進入戰爭第300天，澤倫斯基當天前往巴赫穆特視察，激勵前線士兵。（法新社）

    2022/12/21 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭在12月20日進入戰爭第300天，烏克蘭總統澤倫斯基當天前往烏東頓內茨克州（Donetsk）巴赫穆特（Bakhmut）視察，激勵前線士兵。依照各地戰線現況，頓內茨克前線仍激戰，其他戰線則處於相對僵持的狀態。

    根據美國《CNN》報導，烏軍總參謀部20日指出，俄軍集中進攻巴赫穆特與阿夫迪夫卡 （Avdiivka），兩地都位在頓內茨克州內，俄軍目前正試圖收復9月份在頓內茨克與盧甘斯克（Luhansk）交界失去的土地。

    報導指出，自從烏軍9月發動大規模反擊以來，雙方都沒有在烏東取得決定性進展，部分原因是天氣潮濕、大霧和泥濘阻礙軍隊推進，前線的大部分區域佈滿地雷也是原因之一。

    盧甘斯克與哈爾科夫（Kharkiv）交界地區，烏軍表示已擊退俄軍的小規模反擊，盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）指出，俄軍目前仍持續砲擊烏軍收復的地區，且隨著天氣越來越冷，原本泥濘、濕軟的土地隨著結冰而慢慢變硬，未來可能敵軍行動會更加活躍，因為各項軍備移動起來都會更加容易。

    頓內茨克州的巴赫穆特是俄軍近幾個月來的重點進攻目標。（路透）

    頓內茨克州的巴赫穆特是俄軍近幾個月來的重點進攻目標。（路透）

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