原諒凶嫌！澳洲主教遇刺後首發聲 艾曼紐：為你禱告

澳洲雪梨郊區韋克利主教艾曼紐（右）17日表示，他正迅速恢復健康，並已經原諒了襲擊者。（美聯社資料照）

2024/04/18 13:21

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨郊區韋克利（Wakeley）「基督好牧人教堂」（Christ The Good Shepherd Church）15日晚間驚傳攻擊事件，正在主持彌撒的主教遭一名15歲少年持刀刺傷。受害主教艾曼紐17日表示，他的健康正迅速恢復，並稱已經原諒了襲擊者。

據《路透》報導，主教艾曼紐（Mar Mari Emmanuel）17日透過社交媒體上表示：「我很好，恢復得很快……沒有必要擔憂或掛心。」這是襲擊後艾曼紐首次發表評論，「我原諒做出如此行為的人……我將持續為你禱告，且無論是誰派你做這件事，我也原諒他們。」

請繼續往下閱讀...

雪梨西郊費菲市（Fairfield City）副市長薩利巴（Charbel Saliba）指出，艾曼紐被刺傷時，仍對持刀少年說「願主耶穌拯救你」。

艾曼紐在短影音平台TikTok上擁有大批年輕追隨者，他曾在布道中公開批評同性戀、疫苗接種和伊斯蘭教。新南威爾斯州警察局長韋伯（Karen Webb）16日宣布這起刺傷事件涉及宗教極端主義，為恐怖攻擊事件。

由於艾曼紐頗受當地民眾愛戴，事件發生後教堂外面聚集大批人群，要求澳洲警方交出兇嫌，迫使警方出動約百名警力，甚至動用胡椒噴霧。艾曼紐同時呼籲人們保持冷靜並尊重法律。

澳洲國家情報機構負責人伯吉斯（Mike Burgess）指出，此次事件似乎是出於「宗教動機」，但調查仍在進行中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法