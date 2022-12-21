成人網站上也開戰？烏克蘭AV片將俄羅斯擠出前5名

世界上前3大的成人網站「Pornhub」月初公布2022年情色熱搜排行榜，相比起2021年在烏克蘭境內前5名都是由俄羅斯產製，如今前5名都被烏克蘭國產片取代。圖為示意圖。（路透）

2022/12/21 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭持續至今已近10個月，不只影響現實世界，在網路上也有另一場俄烏大戰，世界上前3大的成人網站「Pornhub」月初公布2022年情色熱搜排行榜，相比起2021年在烏克蘭境內前5名都是由俄羅斯產製，如今前5名都被烏克蘭國產片取代。

綜合外媒報導，根據成人網站「Pornhub」日前發布2022年情色熱搜排行榜，統計數據顯示，現實情色片成長了169%，在過去一年中，包含「真實」的搜索量增長了42%，其中最受歡迎的搜索包含「真實高潮」、「真實情侶」和「真實按摩」，女性觀看真人秀色情片的次數更比男性多37%。

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其次則是在國際間跨性別類型的影片成長了75%，成為全球第7大最受歡迎的類別，該類型在巴西更排名第1，在美國及義大利排名第3，且25到34歲的年齡層，觀看跨性別類型的人數，比其他年齡層多34%，35至44歲則是增加25%。至於其他熱搜類型，則是包含3P、戶外、腳、束縛等。

在「Pornhub」的統計裡，也有列出過去一年最受歡迎的情色片演出者，以及訪問量最高的國家等，其中美國、英國、法國、日本、墨西哥位居前5名，美國更是遙遙領先其他國家，前20名的國家加總更佔該網站每日流量的79.3%，因此該站未來也將更加關注前20名國家的偏好取向。

統計也提到，在細項討論中，Pornhub也討論到，在烏克蘭的使用情況，包含女同性戀、動漫、「摩洛伊斯蘭解放陣線」等搜索關鍵數都在上升，不過相比起2021年前5名都是由俄羅斯產製，今年前5名都被烏克蘭色情片取代，估計和俄烏發生戰爭有相當大的關係。在瀏覽情色片20大高流量的國家中，烏克蘭則是排名第15名，且現實情色片觀看數更是20國之冠，在該國觀看量第二名及第三名的類型則是3P及熟女。

世界上前3大的成人網站「Pornhub」月初公布2022年情色熱搜排行榜，相比起2021年在烏克蘭境內前5名都是由俄羅斯產製，如今前5名都被烏克蘭國產片取代。（圖擷自「Pornhub」網站）

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