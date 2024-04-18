南韓急診量能不足拒收病患 疑釀多起死亡事件

南韓實習與住院醫師集體罷工、請辭，導致醫療量能不足，病人在求診過程中不幸離世的悲劇時有所聞。示意圖。（法新社資料照）

2024/04/18 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議醫學院招生增額，南韓實習與住院醫師集體罷工、請辭，導致全國醫療量能嚴重不足，病人在求診過程中不幸離世的悲劇時有所聞。《韓聯社》便認為，急診室拒絕收治病患是主要原因。

《韓聯社》記者獲悉，上月31日下午，南韓慶尚南道金海市大東面一名60多歲患者A某，在農忙時感到胸痛，撥打急救專線求助；急救中心聯繫了慶南地區的6家醫院，卻都因醫生不足拒絕收治；A某最終被送往釜山市一家二級醫院，經診斷為主動脈剝離；當晚，A某終於被轉往釜山市一家能夠進行手術的大學醫院，但在手術前不幸身亡。

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本月11日，釜山一名50多歲、主動脈剝離的患者被十餘家醫院拒絕收治，不幸離世。上月，忠清北道報恩郡一名2歲又9個月大的兒童，不慎跌入水溝；忠州市一名70多歲老人意外被電線桿壓住，兩人均在尋找醫院期間喪生。

《韓聯社》指出，雖仍有必要進一步釐清醫療量能不足是否直接導致上述悲劇，但南韓民眾對政府、醫界遲遲未解決問題的批判聲浪無疑愈發強烈。

為填補醫療量能，南韓政府將增加2715名醫生助理（PA）護士，並從18日起對新入職的醫助護士、工齡不足1年的醫助護士、負責培訓工作的護士展開培訓。正規培訓課程涵蓋手術、外科、內科、急診、心血管、洗腎等8個領域，實施80個小時的集中培訓。

此外，作為醫改政策討論會的一環，南韓保健福祉部18日下午將與大韓護士協會舉行會談，針對基本醫療領域強化護士職能及高級臨床專科護士相關政策，展開討論。

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