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南韓成年人沒時間讀書 6成受調者全年讀不完1本書

南韓文化體育觀光部18日發布統計，去年南韓成人每10人就有6人完全無閱讀任何書局。（歐新社）

南韓文化體育觀光部18日發布統計，去年南韓成人每10人就有6人完全無閱讀任何書局。（歐新社）

2024/04/18 12:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓文化體育觀光部18日發布最新調查結果顯示，統計去年（2022年9月至2023年8月）南韓成人1年的讀書量，每10人就有6人完全無閱讀任何書籍，成人綜合閱讀率僅剩43%，為1994年有調查以來的最低紀錄。

根據《韓聯社》報導，南韓成年國民綜合閱讀率，是指至少讀過或聽完1本書，去年統計該指數只剩43%，依照年齡層來看，19歲到29歲綜合閱讀率最高，有74.5%，然60歲以上人口綜合閱讀率降到15.7%，30多歲和40多歲人口綜合閱讀率分別為68%與47.9%。

《韓聯社》指出，南韓綜合閱讀率在不同收入級距的人口中，也出現了巨大差距，月均收入超過500萬韓元的人，綜合閱讀率為54.7%，相較之下，在低於200萬韓元的人口中，綜合閱讀率僅有9.8%。

調查顯示，南韓成年人平日閱讀時間為18.5分鐘，休息日則是25分鐘。在阻礙閱讀的最大原因尚，受調者以回答「工作忙碌」最為居多，有24.4%，接下來依序為，「使用手機或玩遊戲」，有23.4%，第三名則是「缺乏閱讀習慣」，有11.3%。

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