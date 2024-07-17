破解疾病密碼！科學家培育出「人類化」實驗鼠

科學家成功培育更接近人類免疫系統的小鼠。示意圖。（路透檔案照）

2024/07/17 09:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站報導，7月12日刊登於《自然免疫學》（Nature Immunology）期刊的一項研究，為醫學界投下震撼彈！科學家宣布，他們首次成功培育出擁有完整且功能完善的人類免疫系統的小鼠，這項技術突破被視為藥物開發和疾病研究的重大里程碑。

據報導，這些「人類化」小鼠，顧名思義，其免疫系統與人類極為相似。當牠們面對感染時，不僅會產生與人類免疫細胞結構和多樣性相同的細胞，更能模擬人類的免疫反應，為科學家提供更精準的研究模型。

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這項技術的突破，將為藥物開發帶來革命性的改變。以往新藥和疫苗的研發，多半仰賴動物實驗，但動物與人體結構畢竟不同，實驗結果往往難以完全反映真實情況。如今，這些「人類化」小鼠的誕生，將有助於科學家更準確地測試新藥和疫苗的安全性及有效性，加速新療法開發，為癌症、愛滋病等棘手疾病帶來新希望。

這項研究由德州大學（University of Texas）的研究團隊主導。他們利用基因改造技術，培育出免疫系統較弱的小鼠，再將從人類臍帶血中提取的幹細胞，注入這些新生小鼠的心臟。幹細胞就像生命的種子，擁有分化成各種細胞的潛力，研究人員讓這些幹細胞在小鼠體內如同播種般，於骨髓中生長，最終形成完整的人類免疫系統。

為了促進幹細胞的成熟，研究團隊在小鼠出生幾週後，為牠們引入人類雌激素。這種女性荷爾蒙不僅與性發育有關，更在免疫細胞的發育過程中扮演著舉足輕重的角色。

研究結果令人振奮，這些人類化小鼠不僅能夠產生各式各樣的人類免疫細胞，包含攻擊入侵病原體的T細胞、以及製造抗體的B細胞，更重要的是，牠們對疫苗的反應也與人類極為相似。

舉例來說，當研究人員為這些小鼠接種輝瑞-BioNTech的新冠疫苗後，牠們成功產生了對抗新冠病毒的抗體。不僅如此，當這些小鼠暴露在傷寒桿菌（Salmonella typhi）環境中時，也能產生相對應的抗體，再次證明了這些人類化小鼠能夠有效模擬人類的免疫反應。

這項技術的突破不僅止於藥物開發，更為免疫疾病的研究開啟全新視野。研究團隊發現，當這些小鼠被注入引發全身性發炎的化學物質時，會出現類似人類紅斑狼瘡（Lupus）的症狀。這項發現為解開紅斑狼瘡等自體免疫疾病的致病機制，提供重要線索，未來可望依此研發出更有效的治療方法。

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