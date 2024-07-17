中國注資索羅門群島6.5億 習近平強調「不謀取私利」

上週與習近平（右）會談後，索羅門群島總理馬內列（左）16日宣布獲得中方提供的2000萬美元資金，將支撐其政府預算。（歐新社）

2024/07/17 10:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國正不斷鞏固對太平洋島國索羅門群島的影響力。索國政府16日宣布，中國將向該國注資2000萬美元（約新台幣6.5億元），索羅門政府將利用這筆資金支撐其政府預算。

綜合媒體報導，上週與中國國家主席習近平在北京會談後，索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）16日宣布獲得這筆資金。

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索羅門群島總理辦公室發出聲明，稱自5年前與中國建立雙邊夥伴關係以來，中國為索羅門群島的轉型項目提供幫助，兩國關係不斷加強。

聲明強調，中國還承諾為索羅門群島唯一的國際機場的擴建項目提供資金，是其國家基礎設施的重要組成。

索羅門群島在2019年與台灣斷交，並與中國建交，隨即成為中國在南太平洋地區最有力的支持者之一。作為回應，中國在該國首都荷尼阿拉（Honiara）打造了1座大型體育場、提供先進醫療設施，並建設手機信號塔、道路等。

兩國在2022年簽署了1項安全協議，加強雙邊警務訓練合作，此舉引發美國、澳洲和紐西蘭的不安，認為此舉可能為中國在南太平洋建立軍事基地鋪路；中方否認了這一說法。

中國本次向索羅門政府提供援助資金，顯示北京希望加強在太平洋區域的戰略立足點，進一步鞏固區域影響力。

馬內列本月9日至15日才對中國進行正式訪問，與中國領導層會面，並訪問了福建與山東。習近平12日在北京與馬內列會晤時說，中國願繼續為索羅門群島實現發展提供力所能及的幫助。

習近平強調，中國與索羅門群島等太平洋島國開展友好合作，是真心誠意幫助島國實現發展，「不針對第三方，不謀取任何私利」。

兩國隨後發布聯合聲明稱，雙方一致同意深化「中索新時代」相互尊重、共同發展的全方位戰略伙伴關係，構建新時代「中索命運共同體」。

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