拜登再度確診 中斷競選活動飛回家隔離

美國總統拜登登上空軍一號前往德拉瓦州。白宮表示，拜登週三在拉斯維加斯的競選之旅中檢測出新冠病毒呈陽性，目前出現「輕微症狀」。 （法新社）

2024/07/18 06:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮表示，美國總統拜登17日在拉斯維加斯的競選活動期間確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），拜登接種過疫苗，目前症狀較輕，已取消後續演說，並將根據美國疾管中心（CDC）的指導，返回德拉瓦州家中進行自我隔離，但會繼續履行總統職責。

綜合外媒報導，白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）提供醫師的說明表示：「總統今天下午出現上呼吸道症狀，包括流鼻涕、乾咳和全身不適等症狀。他在當天的第一場活動中感覺良好，但考慮到他症狀沒有好轉，因此進行檢測，結果對COVID-19病毒呈現陽性，已經服用第一劑Paxlovid，這種藥物可以減少住院或死亡的機會。」

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拜登原本預計在拉斯維加斯舉行的組織活動上發表談話，現場支持者遲遲等不到他現身，遲到了大約一個半小時後，宣布確診​​。

81歲的拜登本週在內華達州造勢的行程排得滿滿，此前他在6月底的辯論表現不佳，健康狀況和能力受到質疑，他上次新冠病毒檢測呈陽性是在2022年。

此外，法新社報導，拜登昨天接受美國黑人娛樂電視（BET）專訪錄影時，脫口指出，「如果我出現某種醫療狀況，如果有某個人，如果醫生過來說『你有這個問題、有那個問題』」，可能重新評估是否競選連任。

另一方面，美國民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）今天在「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）發表聲明，公開呼籲拜登退選，是迄今民主黨內公開喊「換拜」的「最大咖」人士。

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