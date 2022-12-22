為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    稱烏俄衝突是「共同悲劇」 普廷再甩鍋：不是我們的錯

    普廷週三將烏俄衝突描述為「共同悲劇」，但將爆發敵對行動的責任甩給烏克蘭及其盟友，而非莫斯科。（歐新社）

    普廷週三將烏俄衝突描述為「共同悲劇」，但將爆發敵對行動的責任甩給烏克蘭及其盟友，而非莫斯科。（歐新社）

    2022/12/22 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已將近10個月，俄國總統普廷（Vladimir Putin）週三（21日）將這場戰事描述為「共同悲劇」，但將爆發敵對行動的責任甩給烏克蘭及其盟友，而非莫斯科該負責。

    綜合外媒報導，普廷在與俄國軍方高層的電視會議上指稱，他仍然將烏克蘭視為「兄弟之邦」（brotherly nation），而這場衝突是「第三國政策的結果」，責任不在俄羅斯。他聲稱西方從烏克蘭開始，「洗腦」了前蘇聯國家。

    這位俄國領導人說，「多年來，我們試圖與烏克蘭建立睦鄰關係，提供貸款和廉價能源，但沒有奏效。」「沒有什麼可指責我們的。我們一直將烏克蘭人視為兄弟民族，我仍然這麼認為。」

    普廷說，「現在發生的事情是一場悲劇─我們共同的悲劇，但這不是我們的錯。」

    在這場電視會議中，軍方誓言要將俄國所謂的「特別軍事行動」持續到2023年。普廷則補充，俄國願意在此花費的金錢沒有上限。

    俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）提議，提高俄羅斯義務兵役的年齡範圍，從現行法規的18到27歲，改為21到30歲。

    紹伊古還宣布計畫在俄國占領的烏克蘭2個港口城市別爾江斯克（Berdyansk）和馬立波（Mariupol）建立軍事基地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷拜訪後白俄有新動作 和烏俄接壤區暫停進入
    2022/12/21 23:24

    普廷拜訪後白俄有新動作 和烏俄接壤區暫停進入
    普廷啟用西伯利亞東部天然氣田 提升對中國出口
    2022/12/21 22:56

    普廷啟用西伯利亞東部天然氣田 提升對中國出口

    2022臺北文創記憶中心 「廣告超有市」開展
    施壓參戰？ 普廷軍援白俄防空系統、飛彈
    2022/12/21 22:53

    施壓參戰？ 普廷軍援白俄防空系統、飛彈
    普廷拜訪白俄總統談軍事合作 烏克蘭外長譏「政治舞蹈」
    2022/12/20 22:39

    普廷拜訪白俄總統談軍事合作 烏克蘭外長譏「政治舞蹈」

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    公投併吞烏克蘭四地區 普廷坦言當地局勢艱困
    2022/12/20 11:46

    公投併吞烏克蘭四地區 普廷坦言當地局勢艱困
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播