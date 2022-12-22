稱烏俄衝突是「共同悲劇」 普廷再甩鍋：不是我們的錯

普廷週三將烏俄衝突描述為「共同悲劇」，但將爆發敵對行動的責任甩給烏克蘭及其盟友，而非莫斯科。（歐新社）

2022/12/22 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已將近10個月，俄國總統普廷（Vladimir Putin）週三（21日）將這場戰事描述為「共同悲劇」，但將爆發敵對行動的責任甩給烏克蘭及其盟友，而非莫斯科該負責。

綜合外媒報導，普廷在與俄國軍方高層的電視會議上指稱，他仍然將烏克蘭視為「兄弟之邦」（brotherly nation），而這場衝突是「第三國政策的結果」，責任不在俄羅斯。他聲稱西方從烏克蘭開始，「洗腦」了前蘇聯國家。

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這位俄國領導人說，「多年來，我們試圖與烏克蘭建立睦鄰關係，提供貸款和廉價能源，但沒有奏效。」「沒有什麼可指責我們的。我們一直將烏克蘭人視為兄弟民族，我仍然這麼認為。」

普廷說，「現在發生的事情是一場悲劇─我們共同的悲劇，但這不是我們的錯。」

在這場電視會議中，軍方誓言要將俄國所謂的「特別軍事行動」持續到2023年。普廷則補充，俄國願意在此花費的金錢沒有上限。

俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）提議，提高俄羅斯義務兵役的年齡範圍，從現行法規的18到27歲，改為21到30歲。

紹伊古還宣布計畫在俄國占領的烏克蘭2個港口城市別爾江斯克（Berdyansk）和馬立波（Mariupol）建立軍事基地。

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