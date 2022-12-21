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    普廷啟用西伯利亞東部天然氣田 提升對中國出口

    普廷視訊參與東西伯利亞最大的科維克塔天然氣田啟用儀式。（法新社）

    普廷視訊參與東西伯利亞最大的科維克塔天然氣田啟用儀式。（法新社）

    2022/12/21 22:56

    〔中央社〕俄羅斯總統普廷今天宣布啟用東西伯利亞（Eastern Siberia）的科維克塔（Kovykta）天然氣田，在莫斯科當局與西方關係趨於緊張之際，這處氣田可讓俄羅斯提升對中國的出口。

    《法新社》報導，普廷（Vladimir Putin）透過視訊參與電視轉播的儀式，他說：「我們將啟用獨一無二、東西伯利亞最大的科維克塔氣田，其天然氣可採蘊藏量有1.8兆立方公尺。」

    他還說，啟用這處氣田將大大促進俄羅斯東部區域的社經發展。

    在普廷同意啟用後，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）表示：「科維克塔氣田已投入運作。」

    自莫斯科政府開始攻打烏克蘭以來，俄羅斯與歐洲各國關係更加緊繃，俄國出口至歐洲的天然氣減少。

    俄國以西西伯利亞（Western Siberia）和北極的氣田供應天然氣給歐洲，沒有管線可把這些氣田的天然氣輸往中國，但俄國大約10年前開始致力開發新氣田和興建「西伯利亞之力」（Power of Siberia）管線，把天然氣輸往這個快速擴張的市場。

    第一條「西伯利亞之力」管線於2019年底運作，並開始把天然氣從東西伯利亞輸往中國。莫斯科政府還打算興建「西伯利亞之力2號」管線，成為俄國在面臨西方制裁下望向中國的又一跡象。

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