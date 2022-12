澤倫斯基美國會演說大獲好評 主持人讚超越拜登

2022/12/22 14:08

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在美國國會演講廣受好評,美國多位媒體人大讚澤倫斯基「英文能力比他們都好」,主持人寇蘭漢(Gerry Callahan)大讚,澤倫斯基英文、演講能力都超越美國總統拜登。

根據《紐約郵報》報導,寇蘭漢在推特酸,澤倫斯基英文可能比總統拜登、副總統賀錦麗、眾議院議長裴洛西都卓越,而且澤倫斯基休閒風格穿著比起總是穿著帽T的賓州參議員費特曼(John Fetterman)好太多。

CNN全球事務分析師比安娜(Bianna Golodryga)表示,澤倫斯基「精通英語」,還巧使妙用英文俚語,無疑地這次演講兩黨的掌聲都將使俄羅斯總統普廷不滿。

哥倫比亞廣播公司記者湯瑪斯(Dillon Thomas)也大讚,澤倫斯基在美國黃金時段,以現場直播方式,以非母語進行成功演說,「真的難以置信」,這可能連專業主持人都難以做到。

網友則回應,「澤倫斯基的母語雖然非英語,但他的演講能力比拜登好」、「他的英文可能比一半以上美國人都好」、「100%正確」等。

