防疫放寬報復性消費沒來 上海街景冷清

上海市放寬多個防疫要求，街頭卻極為冷清。（路透）

2022/12/19 17:37

〔中央社〕中國官方在短時間內密集鬆綁防疫措施，未迎來報復性消費，觀光熱點未有人潮、美食名店暫停營業，有店家負責人悲觀地預期，接下來恐有來客量雪崩期，將僅次於封城期間。

國務院聯防聯控機制在12月7日拋出優化防疫新10條，上海市也放寬多個防疫要求，包括進入地鐵站不再查驗核酸檢測陰性證明、餐廳用餐不再需要核酸檢測陰性證明佐證；系列放寬措施沒有導致消費人潮大增。

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一名美髮沙龍店負責人告訴中央社，週五和六、日大多時候是預約滿額，在防疫措施放寬後，預約則是接連地被取消，週六一整天只接了4名客人，店內人員都比客人來得多。

他預期，這波疫情將讓店內生意慘澹，恐將僅好於上半年上海封城期間。「本來希望過年前手上多賺點錢好過年的」，他苦笑地說。

他認為，放寬防疫措施是對的作法，總不能一直封下去；但是走得太快、太倉促了，好像什麼都沒準備好，「像是藥品，政府可以做到配給的，就像封城時候發給抗原一樣的，不用讓人去搶、去找藥的」。

一名在滬藝文場館人員說，防疫新10條推出後，場館入場人數明顯減少，民眾對於疫情還是有些擔心的；不過換個方向說，入館人數少，參觀品質也會比較好。

另一名藝文場館營運人員說，外界都以為防疫封控放寬後可以拉回消費力道，這些都講得太快了，入館人數報表一看就很清楚地看到，在防疫措施放寬後，人數明顯驟降，所謂消費復甦、經濟復甦，都還有一段路要走。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，加上氣溫驟降，17日、18日適逢週末假日，上海街景卻為冷清，美食名店暫停營業、紀念品商店排隊動線空無一人，觀光熱門景點不見人潮。

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