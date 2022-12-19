中國發燒門診大排長龍 廣州官方︰平均每日患者5萬人

中國疫情持續升溫，各地發燒門診大排長龍，廣州官方透露，單日看診數達5萬人。（美聯社）

2022/12/19 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續升溫，各地發燒門診大排長龍，廣州當局今坦承，近期發燒門診平均每日患者達5萬人，因專家預估疫情將持續攀升直到明年1月上旬達到高峰為止，當局已規畫單日發燒門診16.1萬人的量能。

綜合中媒報導，因疫情就診病患爆增，北京11日還傳出發燒門診排隊人龍長達100公尺、武漢也傳出人潮大排長龍還看不見隊伍起點等。

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廣州市衛健委副主任張屹今透露，本月該市發燒門診就診人數持續攀升，近期平均每日就診患者達5萬人，其中8成6都是18至59歲的青壯年族群，其次則是60歲及以上年長者約8.2%，18歲以下小孩則占5.8%。

張屹指出，目前還不是疫情高峰，專家預估高峰將在1月上旬，為因應疫情發展，當局將動態調整發燒門診量能，若疫情更嚴峻，將要求三級醫院普通門診改為發燒門診，將每日看診量達到16.1萬人。

不過，各地已傳出疫情波及醫護人員案例，許多醫院指出，「醫療系統正遭遇嚴峻挑戰」，許多輕症醫護不得不抱病看診。

湖北某地區衛生院高姓負責人說，該院總共有20名醫護人員，10多位都已經陽性確診了，但擔心醫院沒人幹活，只能請症狀較輕者繼續堅守崗位。湖北麻城市婦幼保健院公告，號召輕症醫護持續工作，發燒者原則上休息3天，建議最長不超過5天。許多醫護在社交平台抒發處境，還遭網友批「愛抱怨」。

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