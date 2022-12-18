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    疫情衝入校園！中國多地幼兒園12/19停止到校 國高中改線上上課

    中國疫情持續延燒，多地教育局宣布，19日起幼兒園停止到校、國高中部分年級改為線上上課。（示意圖，路透社）

    中國疫情持續延燒，多地教育局宣布，19日起幼兒園停止到校、國高中部分年級改為線上上課。（示意圖，路透社）

    2022/12/18 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續延燒，上海、廣州、南京、蘇州等地近日都宣布，19日起全市幼兒園暫停到校，國高中學生除了國三、高三學生外到校上課，其餘改為線上上課，網友則透露，「班上沒發燒是少數」、「每天都有人確診」等。

    上海、廣州、南京、蘇州教育局今不約而同都宣布，為了防疫佈署、保障集體師生安全，19日起幼兒園停止到校，若家長有托育需求可申請到校；國高中生除國三、高三年級外其餘改線上上課，國三、高三生也可選擇居家學習。廣州官方還強調，「中小學年級、幼兒園本學期不再恢復實體上課」。

    《微博》網友也透露校園疫情嚴重，有網友說，「北京學校班上沒發燒是少數的」、「江蘇某校班主任發燒，隔壁班主任陽了，任課老師請假，班上每天都有好幾個學生發燒離校」、「江蘇某幼兒園每天都有小孩陽了或者家長陽了」、「北京上學，班上38人但上週發燒請假就20人」、「廣東回學校才幾天，就基本全軍覆沒，全都陽了」。

    還有網友指出，「這幾年因反覆防疫政策，上課的質量堪憂..」、「學區房價縮水」、「這學期上了一個月都沒有，能退錢嗎？」

    根據中國國家衛健委通報，昨新增2097例確診案例，因為已不再公布無症狀確診加上多地未強制要求確診通報，此數據被批已失真。

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