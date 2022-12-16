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    中國新增確診直線下降？金融時報：北京每天火葬量暴增數倍

    中國政府放寬武漢肺炎防疫政策後，每日新增病例數直線下降，自12月4日後都沒有新增死亡病例，數據真實性受到質疑。圖為一名防疫工作人員15日在北京一處商場消毒。（美聯社）

    中國政府放寬武漢肺炎防疫政策後，每日新增病例數直線下降，自12月4日後都沒有新增死亡病例，數據真實性受到質疑。圖為一名防疫工作人員15日在北京一處商場消毒。（美聯社）

    2022/12/16 22:19

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策後，官方通報的每日新增病例數直線下降，尤其自12月4日以來都沒有新增死亡病例，數據真實性受到質疑。英國《金融時報》16日報導，實地走訪北京市殯儀館，一家殯儀館的工作人員透露，14日1天就火化30到40名武肺患者，記者也在2家武肺專責醫院親眼目睹多具武肺死亡患者遺體。

    報導訪問北京公營的東郊殯儀館，一名不願具名的員工說，「我們（14日）火化了50具遺體，比去年冬天平常時期多了好幾倍」，「（其中）30或40個感染新冠」。這名員工說，「我們正盡快火化，優先處理新冠死亡者」，「他們送進來的當天就火化」。

    中國官方自4日以來通報全國每日新增病例，就一直無新增死亡病例，但是兩家北京的火葬場職員說，死亡人數整體比平常時高得多。

    該報記者在北京市指定收治武肺患者的雙橋醫院見到，大廳旁的一間房間，明顯可見停放了兩具被套上大體袋的遺體；走廊上一名86歲武肺患者坐在輪椅上，虛弱地眼睛都難以睜開，他的親戚說，這名老翁4天前感染後，就一直無法進食。15日夜間在另一家武肺救治醫院垂楊柳醫院，看到4具蓋著白布的遺體，被用擔架推到急診室的一邊，一名醫生說，「有的感染（新冠）有的沒有。」16日上午另外目睹一小群人推著一具棺材，指裡面安置了他們死於武肺的親人遺體。

    東郊殯儀館一名駕駛15日向該報記者透露，他和同事每天接收20到30具遺體，平常時一天約4到5具。

    通州殯儀館貼出告示，館方已從11日起，以「設備維護」無由，限制從外地送來的遺體數量，要求匿名的工作人員說，火化設備面臨異常大量需求，「我們從早上燒到晚上10點，焚化爐負荷不了」，「每天都有新冠死者」，不過他們並不清楚每天收到的往生者遺體中，有多少是感染武肺。

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