為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國河南衛生健康系統取消節假日 網批：我等著看醫護罷工

    中國河南當局宣布，從即日起至2023年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，更要求醫院等機構須24小時在岡位值守，消息曝光後引起外界高度關注。圖為中國河南醫護人員。（歐新社）

    中國河南當局宣布，從即日起至2023年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，更要求醫院等機構須24小時在岡位值守，消息曝光後引起外界高度關注。圖為中國河南醫護人員。（歐新社）

    2022/12/17 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕北京政權為平息「白紙革命」抗爭風波，陸續放寬防疫政策後，卻因中央未規劃配套政策，導致民眾瘋搶退燒藥、擠爆醫院或診所，河南當局近日宣布，從即日起至2023年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，並要求醫院等機構須24小時在岡位值守，消息曝光後有網友痛批「我等著看醫護罷工，那可就刺激了，共產黨70年來第一次遇見」。

    「李老師不是你老師」昨（16）日在推特發文，內文提及河南當局15日表示，當地醫療系統早已是「一級備戰狀態」，醫療機構作為疫情防控的主戰場，從即日起至2023年3月底，全省衛生健康系統取消節假日，各級指揮部醫療救治組實行日調度、日報告，醫療機構分管醫療的院長和醫務部門要24小時在崗值守，確保平穩渡過，以達到抗疫戰鬥勝利與打下基礎。

    另外，基層醫療衛生機構要為高風險人群按照不同風險等級進行分級健康監測，分別以紅、黃、綠分級標識，一旦發現感染與加重情況，應立即進行專業處理。家庭醫生團隊則要對轄區內0至6歲兒童、孕產婦、65歲以上老年人、慢性病患者等家庭醫生簽約服務人群建檔立卡，納入家庭醫生簽約服務範圍，定期進行隨訪，此項工作應在12月20日以前基本完成。

    取消節假日的消息曝光後，引發許多網友關注，有人說「要把衛生系統逼成富士康」、「我的評價是，這3年醫護系統本來就沒有什麼節假日，一有問題就是高呼全員壓上晝夜奮戰，完事了給個不痛不癢的集體嘉獎，僵化得不行」、「我等著看醫護罷工，那可就刺激了，共產黨70年來第一次遇見」、「公務人員都沒有人權保障，平民百姓可想而知」、「本地人覺得這樣的政策就是做給人看的，沒有實際作用」、「本河南人表示看不懂這些」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國新增確診直線下降？金融時報：北京每天火葬量暴增數倍
    2022/12/16 22:19

    中國新增確診直線下降？金融時報：北京每天火葬量暴增數倍
    中國醫療近崩潰 瀋陽盛京醫院擠爆畫面曝光
    2022/12/13 17:00

    中國醫療近崩潰 瀋陽盛京醫院擠爆畫面曝光

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    大賣場Logo隱喻中國現況？ 網笑：再不潤就來不及了
    2022/11/17 15:00

    大賣場Logo隱喻中國現況？ 網笑：再不潤就來不及了
    中共強硬「清零嚴封控」引爆民怨 各地頻傳多起警民衝突
    2022/11/05 15:08

    中共強硬「清零嚴封控」引爆民怨 各地頻傳多起警民衝突

    遠雄PARK ONE締造水岸收藏新指標
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播