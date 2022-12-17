今是昨非！中國專家急轉彎 鍾南山：染Omicron就像打疫苗

中國首席防疫專家鍾南山說「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」，遭網友狠酸「封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」（路透資料照）

2022/12/17 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國首席防疫專家鍾南山本週四發表演講表示，感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron病毒的致死率已降至0.1％左右，和普通流感相同，現在應該改為「新冠感冒」，不僅如此，他還說「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」，此番言論引起網友熱烈討論，更有網友狠酸「封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」、「當然了，比您國的疫苗效果還要好呢」！

自由亞洲電台今在推特發文，內文提及「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士鍾南山於15日在全國高校抗疫大講堂演講，據目前數據可知，感染過1次Omicron病毒株，1年內再次感染的比例非常小，因此「感染1次Omicron的話體內會產生抗體，等於打了1次疫情」，自由亞洲電台接著反問網友「您贊同鍾南山的說法嗎？」

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網友看到PO文後相繼留言表達不同看法，有人說「如果疫苗死亡率也是萬分之幾的話，可以這麼說」、「知識分子的恥辱」、「這麼說，封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」、「得一次等於打一針，這句話的潛台詞是，還要得好幾次，才能算fully vaccinated」、「當然了。比您國的疫苗效果還要好呢！」，還有網友理性回應「這是避重就輕。得一次奧秘克允相當於打一次疫苗，但打一次疫苗不等於得一次奧秘克戎。為什麼不進口有效的疫苗呢？」、「肯定不認同，新冠毒性的確降低了很多，但是從來沒有人說過打疫苗和得病一樣，一樣了還打個X的疫苗？直接得不就行了？還省錢。要淡化新冠的可怕也不能扯淡」。

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