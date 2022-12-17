為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    今是昨非！中國專家急轉彎 鍾南山：染Omicron就像打疫苗

    中國首席防疫專家鍾南山說「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」，遭網友狠酸「封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」（路透資料照）

    中國首席防疫專家鍾南山說「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」，遭網友狠酸「封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」（路透資料照）

    2022/12/17 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國首席防疫專家鍾南山本週四發表演講表示，感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron病毒的致死率已降至0.1％左右，和普通流感相同，現在應該改為「新冠感冒」，不僅如此，他還說「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」，此番言論引起網友熱烈討論，更有網友狠酸「封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」、「當然了，比您國的疫苗效果還要好呢」！

    自由亞洲電台今在推特發文，內文提及「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士鍾南山於15日在全國高校抗疫大講堂演講，據目前數據可知，感染過1次Omicron病毒株，1年內再次感染的比例非常小，因此「感染1次Omicron的話體內會產生抗體，等於打了1次疫情」，自由亞洲電台接著反問網友「您贊同鍾南山的說法嗎？」

    網友看到PO文後相繼留言表達不同看法，有人說「如果疫苗死亡率也是萬分之幾的話，可以這麼說」、「知識分子的恥辱」、「這麼說，封這3年是阻止人民打疫苗嗎？」、「得一次等於打一針，這句話的潛台詞是，還要得好幾次，才能算fully vaccinated」、「當然了。比您國的疫苗效果還要好呢！」，還有網友理性回應「這是避重就輕。得一次奧秘克允相當於打一次疫苗，但打一次疫苗不等於得一次奧秘克戎。為什麼不進口有效的疫苗呢？」、「肯定不認同，新冠毒性的確降低了很多，但是從來沒有人說過打疫苗和得病一樣，一樣了還打個X的疫苗？直接得不就行了？還省錢。要淡化新冠的可怕也不能扯淡」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了
    2022/12/16 17:31

    「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了
    中國防疫專家好機靈！ 鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒 」
    2022/12/16 17:25

    中國防疫專家好機靈！ 鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒 」

    首都通月票續推！桃園青埔再掀話題
    北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消
    2022/12/14 17:35

    北京疫情反撲傳多人染疫亡 中國官方例行記者會接連取消
    中國昨確診略降至2萬9千例 網友疑「不檢測沒新增」
    2022/12/05 10:36

    中國昨確診略降至2萬9千例 網友疑「不檢測沒新增」

    遠雄PARK ONE締造水岸收藏新指標
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播