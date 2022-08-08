澳專家：共軍封鎖台灣反將重創中國經濟 自斷手腳

中國解放軍東部戰區發布相關演習畫面，畫面中可見多枚飛彈發射。（擷取自東部戰區微博）

2022/08/08 20:45

〔中央社〕澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員尤倫8日撰文表示，中國近日用實彈演習模擬封鎖台灣港口，迫使船隻改道，雖然顯現中共軍力可以輕易封鎖台灣，卻也凸顯中國經濟的脆弱。

尤倫（David Uren）於研究所官網發布文章「封鎖台灣將重傷中國經濟」（A blockade of Taiwan would cripple China's economy）。

請繼續往下閱讀...

文中指出，中國上週末實施實彈演習，模擬對台灣進行經濟封鎖，阻止船隻進出台灣主要港口，數十艘往返北亞的船隻被迫改道或減速，以避開台灣海峽和台灣東岸的危險地帶。不過，中國雖然展現共軍可以輕鬆封鎖台灣對世界其他地區的海空通道，卻也凸顯中國自身經濟的脆弱。

文章指出，如果中國真的封鎖台灣，而美國展開反制，台灣海峽被宣告為戰區，該地區所有航運的貿易融資和保險將會蒸發。

台灣東西兩側的航道若中斷，將重創中國經濟，因為中國的上海、大連、天津等主要港口都依賴台灣附近海域的航道。台灣海峽是中國、日本、韓國等由北亞地區通往世界各地的主要航道，也是中國南方通往美國的最直接航道。

澳洲大部分鐵礦貿易行經台灣運往中國北部港口，運往日本和韓國的貨物也走這條路線。

彭博（Bloomberg）分析指出，今年前7個月，全球有近半貨櫃船通過台灣海峽。最大型的10%貨櫃船隊中，有88%利用這條水路。每天都有運載約100萬桶石油的油輪通過台灣海峽。

雖然開往北亞的船隻可能避開台灣海峽，但若通過菲律賓呂宋海峽（Luzon Strait）改道台灣東部，很容易遭遇颱風。

除此之外，中共軍演也導致商業航班中斷。大韓航空、新加坡航空和韓亞航空暫停飛往台北的航班，日本航空和國泰航空等航空公司則表示，會避開軍演指定區域。然而，對台灣領空的任何封鎖，也會對經濟產生深刻影響。

台灣出口很大一部分仰賴空運而非海運。台灣是毫無爭議的全球積體電路業之王，占全球晶圓代工產能63%。蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）和輝達（Nvidia）的主要供應商台積電占最大比重。台灣在10奈米以下半導體占全球供應比重達92%。

除了半導體製造外，台灣還建立了一套積體電路（IC）設計、封裝和供應的生態體系，一年的IC出口值高達1400億美元。而中國是台灣近半IC出口的目的地，台灣製造的晶片，對中國出口的電子產品至關重要。

憂心台海衝突可能影響台灣半導體產業，美國參議院日前通過規模2800億美元的「晶片法案」（CHIPS Act）補貼國內半導體產業，並規定任何獲得補貼的企業10年內不准擴大在中國的生產和投資。

因應美國方面的憂慮，台積電在美國亞利桑那州投資120億美元設廠。台積電董事長劉德音上週駁斥中國可能以武力控制台灣進而掌控台積電的說法。他表示：「沒有國家能以武力控制台積電。一旦採取軍事行動或入侵，會使台積電工廠無法運作。」

中國若對台灣持續封鎖，會使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的半導體供應中斷，相形下顯得微不足道。

香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）分析台灣半導體產業表示，IC現在是交易最熱絡的第4大商品，僅次於原油、成品油和汽車。

分析指出，澳洲因為缺乏本土電子產業，只是台灣IC的小買家，但在澳洲從全世界進口的汽車、家電和電子產品中，台灣生產的零組件占了很大比重。

尤倫表示，中國若封鎖台灣可能遭到反制，這意味不僅是台灣的貿易會中止，運送至中國北方港口的大量原物料，以及中國要輸出的製成品也將受到影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法