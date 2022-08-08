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    牽制中國 岸信夫︰環太軍演首次舉行日美「存立危機事態」演習

    牽制中國，岸信夫︰環太軍演首次舉行日美「存立危機事態」演習。（歐新社，本報合成。）

    牽制中國，岸信夫︰環太軍演首次舉行日美「存立危機事態」演習。（歐新社，本報合成。）

    2022/08/08 19:41

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本防衛相岸信夫今天證實，日美在今年舉行的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）中，首次就「存立危機事態」進行聯合演習，時間為7月29日到8月3日之間。由於共軍在8月4日啟動圍台實彈演習，時間極為敏感，而且其中有5枚飛彈射入日本專屬經濟區（EEZ），岸信夫在此際公布這項訊息，具有極大的牽制用意。

    對於這套「存立危機事態」演習劇本是否適用於台灣有事，環太平洋軍事演習指揮官、美國海軍第3艦隊指揮官邁克爾·博伊爾（Michael Boyle）接受朝日新聞訪問時表示，「這將提高包括台灣在內的所有軍事應對。」

    環太平洋軍事演習為美國海軍主辦，每2年在夏威夷群島周邊舉辦一次，也是全球最大型的多國聯合軍演，主要為保障太平洋沿岸國家海上通道安全和聯合反恐，今年舉辦時間為6月29日至8月4日，全球共26國參加，動員人數超過25000人。

    日本今年派出海上自衛隊最大型的準航艦「出雲」號（DDH-183）及護衛艦「高波」號（DD-110），以及陸上自衛隊的西部方面隊參加。陸自在2018年參加時首次出動反艦飛彈部隊與美軍進行實彈演習。今年的重點則是首度就日本「存立危機事態」進行演練。

    「存立危機事態」為日本在2015年制定的和平安全法制區分的危機等級，僅次於「武力攻擊事態」，也是日本可以有限行使集體自衛權的條件之一，在關係密切的美國等他國受到武裝攻擊，並威脅到日本存亡危機時，日本可認定為「存立危機事態」並發動集體自衛權。

    岸信夫在今天內閣會議後的記者會中向媒體公布，日美今年首次在環太平洋軍事演習中進行「存立危機事態」演習，他表示，這是一次行使武力的劇本演習，但因保密問題，岸信夫並未透露詳細的的演習內容。不過他也強調，未來將繼續參加此類的訓練，致力於和平安全法制的有效運用。

    另外，在共軍發動圍台實彈演習後，日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS），也在6日及7日2天舉行台灣有事兵推，設定3套劇本包括共軍同時對台灣與尖閣諸島（釣魚台列嶼）進行攻擊、相關地區日本國民及旅台日僑避難的應對，以及中國的核武威脅。這是該智庫第2次就台灣有事舉行兵推，在共軍在台灣周邊舉行實彈演習，提高軍事威脅的的背景下，這項兵推也透露出日本的迫在眉睫的緊張感。

    日本防衛相岸信夫證實，日美在今年舉行的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）中，首次就「存立危機事態」進行聯合演習。（歐新社檔案照）

    日本防衛相岸信夫證實，日美在今年舉行的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）中，首次就「存立危機事態」進行聯合演習。（歐新社檔案照）

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