苗栗高中生無照騎車拒檢！瘋狂違規被圍捕慘收46張罰單

高中生凌晨無照騎車怕被逮還蛇行闖紅燈，警逮人開出46張罰單。（警方提供）

2025/02/22 12:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮林姓男高中生今（22）日凌晨0點多，無照騎機車並利用膠帶遮蔽車牌搭載友人，被正在巡邏的苗栗縣警察局竹南分局後龍分駐所員警發現，警方上前攔查，但林姓高中生竟持續加速，甚至還蛇行、闖紅燈試圖躲避追緝，最後仍被警方圍捕。竹南警方也對林姓男高中生開出46張罰單、罰緩共約40000元。

竹南警方今天中午指出，案發當時警方在後龍鎮台1線上發現一輛以膠帶遮蔽車牌機車，員警便上前攔停，但該輛機車避攔檢迅速逃逸，過程中屢次蛇行、闖紅燈拒檢，員警便請求支援擴大攔截圍捕。

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竹南警方持續追緝，尾隨20分鐘後在後龍鎮中華路與南龍街口成功攔截機車，當場壓制林姓高中生並依公共危險罪現行犯帶返所內偵辦。查證後發現林男竟為未成年少年。

最後闖禍林姓少年被警方依危險駕車、未依規定使用方向燈、閃光紅燈不依規定停讓、闖紅燈、無照紅燈右轉、不依規定駛入來車道、機車不在規定路上行駛與轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示等開46張罰單。

高中生凌晨無照騎車怕被逮還蛇行闖紅燈，警逮人開出46張罰單。（警方提供）

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