準備穿越台海？ 美雷根號打擊群持續南移 靠近沖繩那霸以東

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國軍演製造台海局勢緊張,美國準備派軍艦穿越台海之際,據中國半官方「南海戰略態勢感知」(SCSPI)8日表示,美國航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan)打擊群正持續向南行駛,目前靠近日本沖繩縣那霸以東位置。

根據SCSPI監測雷根號艦載的C2A灰狗式運輸機飛行軌跡,雷根號5日起從日本本島附近海域往南方折返,到了8日中午,該航艦向南移動了約140海里(約260公里)。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)4日宣布,美國未來數週將派軍機軍艦穿越台灣海峽,捍衛自由開放印太地區。柯比強調,美國軍艦通過台灣海峽,執行標準空域和海域過境,符合美國長期以來捍衛海洋自由與國際法的行動。

據《人民日報》報導,共軍對此也宣布8日將繼續在台海附近進行實戰化聯合軍演,解放軍將組織聯合反潛和對海突擊行動。

