準備穿越台海？ 美雷根號打擊群持續南移 靠近沖繩那霸以東

雷根號航艦打擊群（The Ronald Reagan Carrier Strike Group）海航圖。（取自美國海軍官網）

2022/08/08 17:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國軍演製造台海局勢緊張，美國準備派軍艦穿越台海之際，據中國半官方「南海戰略態勢感知」（SCSPI）8日表示，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群正持續向南行駛，目前靠近日本沖繩縣那霸以東位置。

根據SCSPI監測雷根號艦載的C2A灰狗式運輸機飛行軌跡，雷根號5日起從日本本島附近海域往南方折返，到了8日中午，該航艦向南移動了約140海里（約260公里）。

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白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）4日宣布，美國未來數週將派軍機軍艦穿越台灣海峽，捍衛自由開放印太地區。柯比強調，美國軍艦通過台灣海峽，執行標準空域和海域過境，符合美國長期以來捍衛海洋自由與國際法的行動。

據《人民日報》報導，共軍對此也宣布8日將繼續在台海附近進行實戰化聯合軍演，解放軍將組織聯合反潛和對海突擊行動。

Latest （probable） location of Ronald Reagan CSG on Aug 8. It has moved about 140 nautical miles to the south in the last two days. https://t.co/aTiLNf1HnN pic.twitter.com/jKvyh4rz4v — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 8, 2022

雷根號航艦打擊群繼續向南行駛。（翻攝自SCSPI推特）

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