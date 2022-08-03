英國首相之爭9/5揭曉 特拉斯民調樂勝蘇納克

英國保守黨黨魁之爭進入最後幾週，最新民調顯示，外相特拉斯（右），大幅領先前財相蘇納克。（取自臉書）

2022/08/03 21:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕經過一輪又一輪的國會議員投票淘汰，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak），進入保守黨黨魁決選，接受一般黨員投票選出新黨魁，也就是英國的新首相。投票結果預定9月5日揭曉，最新民調顯示，特拉斯大幅領先蘇納克。

蘇納克在保守黨黨員民調中一直落後特拉斯，雖然最近的一些民調顯示差距正在縮小。不過《泰晤士報》2日公布委託市調公司「輿觀」（YouGov）所作的最新民調顯示，特拉斯支持率約60%，遙遙領先蘇納克的26％。

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保守黨黨魁選舉本週進入全體黨員參與的決選階段，由於黨員投票後可有一次機會透過網路更改，2日傳出為防駭客可能秘密變更選票，保守黨黨部採取額外的安全措施，原定1日開始寄出16萬黨員郵寄選票的時程被迫延後，且黨員也將無法按原規畫在投票後，享有一次變更決定的機會。

據《每日電訊報》報導，隸屬英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）的國家網路安全中心（NCSC）向保守黨總部示警，惡意行為者恐駭入系統變更選票、破壞民主程序。

《每日郵報》先前報導，安全人士擔心，中國等國可能以類似於俄羅斯2016年干預脫歐公投的方式，試圖操控這場選舉，不過，NCSC目前未點名網攻威脅是來自任何一個敵意國家。

《衛報》報導，保守黨黨部已經通知黨員，投票將延後開始，選票最遲於8月11日送達。儘管投票時程延後，但選舉結果目前仍按原定日期於9月5日揭曉。

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