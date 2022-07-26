蘇納克、特拉斯力爭英國保守黨黨魁 首場辯論比「誰更抗中」

特拉斯（右）和蘇納克（左）25日進行保守黨黨魁決選首場辯論，雙方在中國議題上激烈交鋒。（美聯社）

2022/07/26 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國保守黨黨魁選舉進入決選，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）25日舉行首場電視辯論會，中國議題為一大焦點，雙方都強調任內推動杜絕中國威脅的政策，並指控對方親中。

《彭博》和《衛報》等外媒報導，特拉斯在辯論會上承諾，當選黨魁並繼任首相後，將打擊抖音（TikTok）等中國社群媒體，「我們絕對應該打擊那類企業，並限制向專制政權輸出技術。」

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針對蘇納克24日聲稱當選後將「強硬抗中」，特拉斯不客氣反指對方在1個月前的黨魁初選辯論中，才表明有意推動深化英中貿易關係，現在竟馬上改口。

特拉斯也揶揄蘇納克，指對方突然改變對中立場，或許是受到她主導的外交政策影響。

她說，「我很高興你（蘇納克）採納了我的思考方式，不論是和七大工業國集團（G7）同僚共同研擬中國『一帶一路』計畫的替代方案，還是明確表明應該協助台灣防堵中國侵略等，我們（外交部）都做出了示範。但老實說，我們從財政部那邊聽到的，是你們想和中國建立更緊密的經濟關係。」

蘇納克不甘示弱，指特拉斯過去曾支持英中「黃金十年」政策，期望推動兩國在食物安全和科技方面的合作。

據報導，英中「黃金十年」是前首相卡麥隆（David Cameron）2010至2016年在任時的政策，而特拉斯當時已是內閣成員。相較之下，蘇納克2018年才首度進入內閣任職，而當時的首相梅伊（Theresa May）已開始質疑原本的中國政策。

蘇納克繼續提到，中國對英國國家安全和經濟安全構成威脅，而他在財相任內訂立「國家安全和投資法」，加強監管外國投資，防止中國滲透英國企業竊取技術。此外，他任內也確保政府撥款保障赴英香港人的權益，藉此捍衛英國價值觀。

不過，蘇納克強調，他和特拉斯對許多議題的看法，相同之處比不同還多，尤其是在中國議題上，無論誰成為下一任領袖，都必須設法收斂英國過去對中國的「熱情」。

保守黨近20萬名黨員下月起將陸續寄出黨魁選舉選票，最終結果預計9月5日出爐。

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