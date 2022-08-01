英首相最後一輪投票登場！ 財相力挺特拉斯：對抗中俄立場堅定

英首相最後一輪投票登場！財相查哈威（左）力挺特拉斯（右）：對抗中俄立場堅定。（路透）

2022/08/01 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨黨魁、新任首相最後一輪投票今天（1日）登場，原本是參選人之一的現任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）昨天（31日）跳出來表態支持外交大臣特拉斯（Liz Truss），因她力抗中俄的立場比另一位候選人、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）還要來得堅定。

英國前首相強森（Boris Johnson）上月7日宣布辭去黨魁一職後，保守黨便開始準備新任首相選務作業，並於上月13日開始第一輪投票，出線角逐的新任財相查哈威則在本輪投票中被淘汰。經過逾2週的競爭，保守黨黨魁8名候選人剩下特拉斯及蘇納克，最後階段投票於今天登場，由所有黨員投票進行決選，確定與首相大位無緣的查哈威，昨天投書親保守黨大報《每日電訊報》，表態自己支持特拉斯。

請繼續往下閱讀...

查哈威列出自已之所以支持特拉斯的3個理由，其一就是當前全球自由民主正遭受威脅，特拉斯除了幫助烏克蘭反抗俄羅斯的立場堅定，她也力促英國對中國採取比以往更加強硬的政策；且在國際舞台上，特拉斯不滿足於追隨他人腳步，其所展現出來的膽識和信念，正好是領導人所必備的特質，尤其是在國內外情勢都相當險峻的今日。

至於查哈威替特拉斯背書的另外2個理由與經濟、財政有關，他趁機批評另一位候選人，稱蘇納克墨守成規，欠缺政治視野和領導力，反觀特拉斯則懂得在危機四伏的狀況下維持「現狀」並解決問題，現在的英國需要具行動力，能夠言出必行的領袖。

英國現任財政大臣查哈威表態力挺保守黨黨魁、首相候選人特拉斯（見圖）。（法新社）

英國現任財政大臣查哈威（見圖）表態力挺保守黨黨魁、首相候選人特拉斯。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法