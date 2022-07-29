出任首相後 英外相:團結大英國協抗中

英國執政黨「保守黨」正舉行黨魁選舉，勝者將可登上首相大位。圖為僅餘兩名角逐者之一的外交大臣特拉斯（中），27日出席在倫敦郊區伍福德格林舉行的黨魁選舉造勢活動。（路透）

2022/07/29 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕正角逐英國首相寶座的外交大臣特拉斯廿七日在「大英國協運動會」開幕時表示，將團結「愛好自由」的五十六個大英國協成員國反制中國。她強調，做為當世最大的愛好自由民主國家團體之一，必須確保屬於大英國協一份子能夠明顯獲益，並針對北京愈來愈大的惡性、有害影響力，提供一個清楚的替代選項，強化「集體經濟安全」。

英國執政的「保守黨」黨魁正進行最終的雙雄競爭，由特拉斯和前財政大臣蘇納克對決，預計九月初揭曉。

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特拉斯將和56成員國以經貿反制中國

特拉斯藉前述運動會正在英國伯明罕舉行的機會再度表態，大英國協人口共達廿五億，橫跨亞、非、美、歐洲及太平洋，包括昔日的英國殖民地，例如近年來與北京或多或少不對盤的澳洲及印度，去年國內生產毛額（GDP）共達十三．一兆美元。

特拉斯說，她將確保大英國協居脫歐後英國的核心地位，優先考慮和大英國協各國的貿易，將深化雙邊的經濟及安全關係，同時增加英國企業進入大英國協這個全球最大經濟體之一的良機。

她矢言，擔任首相後，英國將和大英國協國家簽訂貿易協定，「將有助英國及其他民主國家贏得反獨裁者的全球鬥爭」。英國去年十二月已與澳洲簽署自貿協定（FTA），乃其脫歐後所簽的第一個FTA。

特拉斯陣營主張，貿易及投資可在阻止中國漸增的影響力上，發揮關鍵作用。尤其北京就將投資做為其「一帶一路」倡議的一環，若她出任英相，將窮盡加強大英國協經濟安全關聯的機會。

蘇納克改嗆中 建議關閉30所孔子學院

此外，蘇納克原被視為對北京的立場較「軟」，惟他廿四日亦公開稱中國係英國國內與全球安全的「頭號威脅」，並提出一連串欲遏制中方快速增長影響力的方法，例如關閉全英現有的三十所中國「孔子學院」，防止北京擴大其「軟權力」。

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